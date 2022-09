Pénteken este, Balatonfüreden tartották a 30 éves Salvatore Quasimodo Költőverseny és Nemzetközi Költőtalálkozó díjátadóját. A rangos verseny zsűrijétől tizenegyen vehetek át elismerő oklevelet. Köztük volt a székesfehérvári Gál Csaba költő is, aki a megadott „Cirkusz az egész világ” mottóra Látványhalhatatlanság címmel adott be verset. Szintén oklevelet kapott a felvidéki Fellinger Károly költő, aki korábban rendszeresen publikált a hírlapban és a fehérvári Vár folyóiratnak is szerzője. Az idei Salvatore Quasimodo- emlékdíjat Halmai Tamás nyerte el A túlélő című versével. A két különdíjat Marton Réka Zsófia és Dimény-Haszmann Árpád kapta. A kiírásra 138 szerzőtől érkezett több mint kétszáz vers.