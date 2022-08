Noha a program nyilvános, közönségnek szánt része csak kora délután kezdődik, már délelőtt érdemes kilátogatni Csókakőre, ahol a Várbarátoknak köszönhetően reggel 9 órától lehet íjászkodni, valamint a vártörténeti kiállításon a vár történetével ismerkedni. A találkozó hivatalosan a 14 órakor, az általános iskolából a várhoz, élő zene mellett induló néptáncos felvonulással veszi kezdetét. A színpadi programok 15 órakor kezdődnek: a néptánccsoportok műsora után interaktív népmesejátékkal és a Sodorka zenekar népzenei koncertjével várják az érdeklődőket. A napot táncház zárja: 18.30 órától a gyerekeket, míg egy órával később a felnőtteket várják. A délután folyamán kirakodóvásár, népi játszóház és kézművesfoglalkozások is lesznek, a folk-kvíz helyes kitöltésével pedig kétszemélyes vacsorajegyet nyerhetnek a településen novemberben megrendezésre kerülő Márton-napi libavacsorára.

Ami a résztvevőket illeti, tavaly a járványhelyzet miatt, idén sajnos a szomszédos Ukrajnában dúló háború miatt nem lehet teljes a létszám. Biztosan itt lesznek viszont Vajdaságból a bajmokiak és Felvidékről a búcsiak, illetve érkeznek környékbeli néptánccsoportok is, amelyek mellett fellépnek a helyi Barkócaberkenye Néptánccsoport különböző korosztályai is. A hét második felére eldől, lesznek-e további fellépők, várnak vendégeket többek között a Partiumból is.

A jelenlegi előrejelzések szerint szombatra már jó idő várható, így érdemes lesz felkerekedni, hogy egy kellemes délutánt töltsenek el Csókakőn, a jövő hét pénteken kezdődő 23. Csókakői Várjátékok előprogramjának is tekinthető néptánctalálkozón.