A Magyar Honvédség Székesfehérvári Helyőrségi Katonazenekara „ébreszti” reggel 8.30-kor szombaton a fesztivál résztvevőit a 15. jubileumi Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválon és Fejér Megyei Vadásznapon Soponyán. Ezt követik az ünnepi köszöntők: Majoros Gábor, a VADEX Mezőföldi Zrt. vezérigazgatója, Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke, valamint Nagy István agrárminiszter szól a közönséghez.

A nap folyamán fellép a Balaton Táncegyüttes, a Fricska Táncegyüttes, valamint a The BlackBirds és a Konyha zenekar. Emellett látványos kutyás bemutatók, fűrészes verseny, tesztvezetés, lézerlövészet, vadászvásár várja a látogatókat, de ne feledkezzünk meg a legfontosabbról, a fesztivál gasztronómiai versenyműveiről sem. A vadételfőző verseny két versenyszáma idén a „Vadételek Asztala”, ahol a versenykiírás szerint bográcsban, illetve a „Vadgasztronómiai Nagydíj” verseny, ahol szabadon választott módon, de kizárólag szabadtűzön készülnek a vadétel remekek. A verseny végén pedig az is kiderül, ki lesz 2022-ben az Erdei Ételek Mestere. A zsűri elnöke ezúttal is rangos szakember: Hamvas Zoltán, a Bocuse d’Or Akadémia elnöke kóstolja végig az ételeket a versenyen. Ezt egyébként a résztvevők is megtehetik. Idén is érkezik Lázár séf, aki ezúttal is főz és kínál.

Kedvcsinálónak nézegesse végig galériánkat, milyen volt a tavalyi esemény: