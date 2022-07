Nem megszokott alkalom volt ez, ugyanis a keddi köszönőnappal azoknak kedveskedtek a szervezők, akik jófejségből nem váltották vissza a pandémiás időszakra (2020-ra, 2021-re) megváltott bérleteiket. Emiatt ez egy privát buli volt: az ezzel a jeggyel, valamint a kempingjeggyel rendelkezők élvezhették 18 órától a Phoenix Rt., majd a fehérvári kötődésű Nene, a Fueled, a Hősök, a Rockstarts Not Dead, DJ Juhász Laci és a Hollywood Rose koncertjét, zenéit. A helyszín a FEZEN Klub Csarnok és a Captain Morgan Cabrio volt; ide az idei bérletesek tehát nem jöhettek be, valamint külön jegyet sem lehetett váltani a bulira. A romkocsma-hangulat adott volt!

Az előadók átszereléseinek idején körbejártuk a fesztiválterületet. Kedden az építkezések még javában zajlottak: a főszínpadok alapjai álltak, de kellett még csinosítgatni-véglegesíteni a stage-eket. A vidámpark is épült, ahogyan az ételt és italt árusító bódéhelyek is a helyükre kerültek, ám egyelőre gazdátlanul álltak. Örömmel láttuk, hogy a hagyományos mobilvécék mellett csappal ellátott változatok is találhatók a területen.

Áki, W és Lala zenélnek

Forrás: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

Jártunkban-keltünkben a vasúti felüljáró mellett egy akusztikus gitáron zenélő trióra is ráleltünk. A srácok elmondták, most először játszanak-énekelnek együtt – köztük például Scootert –, de amúgy ismerik egymást korábbról. W Budapestről, Áki Kaposvárról, Lala Iváncsáról érkezett a FEZEN-re egészen a hétvégéig bezárólag – remélik, és mi is reméljük, jó élményekkel térnek majd haza!

Galéria a keddi napról: