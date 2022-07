Ha szeretne Kínába utazni, de nincs rá pénze, a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai úti Tagkönyvtárában egészen a hónap végéig megnézheti a régi és a modern Kína nevezetességeit. Több mint kétszáz képeslapon.

Sárosi István közel hét évtizede gyűjti a színes és fekete-fehér képeslapokat a világ minden tájáról. A gyűjtemény egy részét néhány éve hosszabb-rövidebb ideig megtekinthető kiállításokon is bemutatja könyvtárakban, művelődési házakban, iskolákban. A vitrinekben és tablókon fehér papírlapra, fotósarok segítségével erősített lapok alatt a gyűjtő minden esetben gondosan feltünteti a képen látható épületet, helyszínt, eseményt, de a tárlat elején rövid összefoglaló is olvasható az adott kiállítás anyagához fűződően.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Sárosi István ugyan maga is sokat utazott az elmúlt évtizedekben, úticéljai között egzotikusnak nevezhető országok is szerepeltek, a kínai képeslapokat főként barátoktól, illetve az országban élő rokonától kapta. Aki szeretné megnézni képeslapon is a pekingi repteret a magasból, vagy az ikonikussá vált Nemzeti Stadiont, amely a 2008-as a pekingi olimpiai játékok alkalmából épült és külseje alapján Madárfészeknek is hívják, az a könyvtár nyitvatartási idejében, egészen július 29-ig megteheti ezt.