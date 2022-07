Nagy durranás volt a szombati zárónap, főleg azért, mert a szervezők a Scooter-koncertet követően tűzijátékkal emlékeztettek mindenkit a jubileumi évfordulóra. Persze a zenekarok, együttesek, szólisták sem tétlenkedtek, mind az est – bátran állítjuk – két legvártabb fellépője, a Scooter és a Nightwish, mind pedig a velük párhuzamosan és az előttük-utánuk zenélők is felszántották a színpadokat. A pirotechnika és a hanghatások az eddigieknél is erősebbek voltak, mindenki igazi show-t adott.

Azt, hogy a rendezvény ezen napját mennyien várták, mutatja, hogy este fél tíz környékén már a parkoló is telt házon működött; az ekkortájt érkezőket nem engedték be oda, nekik a füves-földes területeken kellett helyet találniuk maguknak. A főbejárat kasszájánál pedig még ekkor is sor állt.

Odabent este a két főszínpad helyet cserélt: a Harman Nagyszínpadnál ezúttal csupa fekete ruhába öltözött alak mozgott, míg a Fehérvár Nagyszínpadnál az eddig megszokott rock, metál vonal helyett a mainstream és az alternatív zenét kedvelők helyezkedtek el. A német, elektronikus zenét játszó együttes (Scooter) idején emiatt kihallottunk értetlenkedő hangokat a tömegből, egyrészt azért, mert szerintük a másik, nagyobb területet adó színpadot érdemelte volna meg a csapat, másrészt azért, mert így – nem viccelünk – sorok garmadája állta el a murvás közlekedőt, s csak hátul, az ételudvarnál lehetett lazább részeket találni az egyik oldalról a másikra jutásnál.

Ezen a napon zenélt még a Depresszió, játszott Lóci, az Irie Maffia, a Road, a Ganxsta Zolee & a Kartell, a Dalriada, valamint egy fergeteges Necc Party is a születésnapi buli részét képezte.

