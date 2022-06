„Jó messzi jártunk éjjel, dühömben már nevettem, / méh­rajként zümmögött a sok vadász felettem, / a védelem erős volt, hogy lődöztek barátom, / míg végül új rajunk feltünt a láthatáron.” – Radnóti Miklós Második eclogáját mondta a XII. Fehérvári Versünnep döntőjében a Ciszterci Szent István Gimnázium végzős diákja, Farkas Eszter, kinek előadása olyannyira elnyerte a zsűri tetszését, hogy a verseny első helyezettjeként térhetett haza a megmérettetésről.

– Nagyon szeretek szöveget tanulni, és szerintem ez jól is megy, mindig sikerélmény számomra, hogy valamit hamar meg tudok tanulni. Alapvetően szívesebben olvasok verseket, mint regényeket, számomra ez mindig kikapcsolódás – mondta Eszter, aki már korábban is elindult az irodalmi megmérettetésen, ezúttal pedig régi álmát is beteljesítette. – Nálunk az iskolában nagy hagyománya van a versünnepnek, ott is hallottam jó sztorikat arról, hogy milyen a verseny, milyen jó ott a hangulat, eleinte ezért is jelentkeztem. Miután 2019-ben már megtapasztaltam, hogy tényleg mennyire jó élmény ez – a vers­tábor mindennek a csúcsa –, akkor egyértelmű volt, hogy ha megint lesz lehetőség, akkor újból jelentkezni fogok. Habár a tervezettnél hosszabb ideig kellett várnia a következő versenyre, Eszter nem felejtette el céljait, amint lehetett, újból versenybe szállt. A válogatóra Markó Béla Ajakkerekítés című versével érkezett, színvonalas produkciója a döntőig repítette. A végső megmérettetésre már szakavatott mentorral, jelesül Váradi Eszter Sára színművésszel közösen készült.

– Nagyon-nagyon élveztem a felkészülést. Úgy érzem, nagyon passzolt a személyiségünk, gyorsan megtaláltuk a közös hangot, úgyhogy mindig nagyon élveztem a közös próbákat. Nagyon sokat beszélgettünk, a közös felkészülés mindig feltöltődés volt számomra. Technikai és lelki dolgokban egyaránt sok segítséget kaptam Váradi Eszter Sárától, nagyon nagy ívet járt be ez a vers a felkészülés során, és ez főleg neki köszönhető – mondta a versünnep idei győztese, aki bár a döntőben, a színpadra lépés előtti pillanatokban kellő izgalommal ismételgette verse minden sorát, a színpadon állva már sokkal oldottabban adta át Radnóti gondolatait.

– Őszintén szólva a próbafolyamatoknál sokkal-sokkal erősebbnek éreztem a versmondásomat, úgyhogy a döntő után kicsit féltem is attól, hogy nem tudtam mindent átadni úgy, ahogy szerettem volna. De szerencsére nem így történt – emlékezett. Nos, olyannyira nem így történt, hogy a zsűri mellett a felkészülésben aktív szerepet vállaló színművész is dicséretek garmadával illette a produkciót, amellyel Farkas Eszter megnyerte az idei vers­ünnep döntőjét.

– Azért is volt számomra nagy öröm a győzelem, mert kilencedikes koromban kitűztem célul, hogy egyszer szeretnék a Fehérvári Versünnep győztese lenni. Ezt végül az utolsó pillanatban sikerült valóra váltanom.