Nem kevesebb, mint 30 helyszínen zajlottak az események egy időben, a délelőtti óráktól egészen az estébe hajlóan. A majd 20 000 táncos, zenész és kézműves közreműködésével zajlott Kárpát-medence szerte.

Fehérváron a Hotel Magyar Király karzatáról Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere köszöntötte a népviseletbe öltözött, I. Kárpát-medencei Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivál Fejér megyei néptáncosait:

– Nagyon jól néz ki minden egyes csapat! Biztos vagyok benne, hogy ez a mosoly és a jókedv, ami most jellemzi a csapatokat, végig kísér mindenkit ezen a napon. Már csak azért is, mert a naptárra nézve, egy kicsit korábban terveztük ezt, hiszen már a tavalyi esztendőben is voltak ötletek. Akkor nem lehetett mindent megvalósítani, de most nagyon örülök, hogy így együtt tudunk lenni, mint egy 400 táncossal, több mint 20 együttessel a megyéből. Ez mutatja a megyének a kulturális erejét, azon belül a néptáncnak mozgalmi jellegét, közösség teremtő erejét, ami azt hiszem, hogy mindenkit büszkévé tehet, aki itt van vagy, aki akár az elmúlt évtizedekben tett ezért. Mit is kívánhatnék, mint jó táncot, jó zenét! Táncoljátok be ennek a gyönyörű történelmi fővárosnak a gyönyörű belvárosát, ezzel a gyönyörű kulturális értékekkel, amit ezek az együttesek képviselnek.

Szívet melengető volt hallgatni a több száz torokból zengő népdalt, amiket a Városház tér felé vonulva énekeltek együtt a tánccsoportok. Délben – többi helyszínhez hasonlóan – a közös ének után Csoóri Sándor, Virágvasárnap című versét Farkas Eszter, a XII. Fehérvári Versünnep győztese – az Alba Regia tánc műhelyének táncosa, Csoóri Sándor szülőfalujának, Zámoly községének lakosa – tolmácsolásában hallhattuk.

A 24 tánccsoport részvételével közösen előadott körtánc nem mindennapi élményt nyújtott a közönségének. A muzsika, a dalok és a több száz táncos együttes alakítása magával ragadta a nézőket. Ilyet nem láthatunk minden nap.

A moldvai táncok a Kákics zenekar kíséretében, végül a Galiba zenekar és a Kákics zenekar közös muzsikájára Mezőföldi Táncmulatságot elevenedtek meg.

A délután is a fesztivál jegyében folytatódott. A Fejér Színei elnevezésű folk-piknik kézművesekkel és táncházi mulatságokkal várta az érdeklődőket a Közösségi Központ - Feketehegy - Szárazréti Kultúrudvarban.

Esti a nemzetiségi táncházak mutatták be kultúrájukat és tehetségüket.

Német nemzetiségi táncház a Szári Saarer Tanzgruppe és a Móri Edelweiss

Táncegyüttes rezesbandájával lépett fel, a Moldvai táncház a Székesfehérvári Kákics zenekarral, a Délszláv táncház a Tököli Koló zenekarral ropta.

A napot táncházi mulatsággal zárták a székesfehérvári Galiba zenekarral.