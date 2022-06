A magyar filmes szakma krémje gyűlt össze az elmúlt napokban a három településen, a fesztivál ideje alatt számos ősbemutó, szakmai programok és koncertek várták az érdeklődőket. A filmes börzét Fazakas Péter A játszma című filmje nyitotta meg, melyben 2016-os sztrókja után először kapott nagyobb szöveges szerepet Kulka János, de itt láthatta először a közönség Papp Gábor Zsigmond Bereményi Gézáról készült dokumentumfilmjét, a Bereményi kalapját, valamint Rohonyi Gábor és Vékes Csaba vígjátékát, a Thuróczy Szabolcs főszereplésével készült Szia Életem!-et is.

A Magyar Filmakadémia tagsága összesen 20 kategóriában, titkos szavazással döntött a Magyar Mozgókép Díjak sorsáról, A legjobb kisjátékfilm kategóriában Fejér megyei filmért is szurkolhattunk, hiszen Aracsi Norbert nemzetközileg többszörösen is díjazott kisfilmje, a lövészárokban rekedt négy magyar katona sorsát bemutató Elfelejtett nemzedék is a jelöltek között volt. A Pákozdi Katonai Emlékparkban forgatott alkotásnak nem volt könnyű dolga kategóriájában, hiszen olyan filmekkel kellett megküdzenie a díjért, mint Kovács Ákos Magunk maradtunk című rövidfilmje, a közösségi platformok és a népszerűséghajhászás jelenségéről szóló Szelfi Egyetem vagy Kőváry Dániel Diszkó Diktátora. Ám ahogy az Elfelejtett nemzedék korábban már a világ minden tájának szívét, úgy a fesztiválzsűriét is megragadta és nem engedte, így végül Aracsi Norbert kezében ragyoghatott az impozáns díj.