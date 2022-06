Dudás Patrícia, a Princess TSE vezetője büszkén mesélt az egyesület Veszprémben szerzett sikereiről, amit kemény munka eredményeként értek el a táncosok. – Sok koreográfiával mentünk. Show, open és modern-kortárs kategóriában indultak a csapatok. Hét koreográfiával neveztünk és ebből három ezüst- és négy bronzérmet hoztak a lányok – mondta Dudás Patrícia.

A megmérettetést követően az egyesület most nagy rendezvényre készül, hiszen a világjárvány okozta kényszerszünet után idén ismét megrendezik a Tánckavalkádot. Az egyesület vezetője elmondta, június 25-én az ország különböző pontjairól több tánccsoport érkezik majd enyingi rendezvényükre, mint korábban, és ezzel több stílus is jelenik majd meg a színpadon. Az esemény a Princess TSE születésnapi rendezvénye, emellett pedig amolyan évzáró.

Dudás Patrícia azonban kiemelte, hogy ez természetesen nem azt jelenti, hogy a nyári hónapokban leállna a felkészülés. Mint mondta, az edzések továbbra is folytatódnak, hiszen a fellépések mellett versenyek is szerepelnek már a naptárban. Augusztus 22. és 26. között tánctábort tart az egyesület Dégen, ahova nem csak a tagokat várják, hiszen a táncos programok mellett különböző foglalkozások is helyet kaptak a programtervben. Azoknak viszont, akik a tábor során, vagy akár azon kívül kedvet kapnak a tánchoz, jó hír, hogy az egyesületbe folyamatos a felvétel.