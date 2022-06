A Hetedhét Játékmúzeumban a délután folyamán, egészen 20:00 óráig Varga Dóra múzeumpedagógus várta a családokat. A múlt játékait bemutató tárlaton a látogatók betekintést nyerhetnek olyan szakmákba, amelyek a polgári életmódhoz kapcsolódtak. A lányok női szabóvá, a fiúk pedig mesterekké válhatnak a foglalkozás végére, ha a vándorló könyv feladatait teljesítik. – Ezzel a foglalkozással az a célunk, hogy a látogatók ne csak a kiállított, kész tárgyakat lássák, hanem azt is, hogy kik voltak azok, akik a polgári réteget kiszolgálták – mondta Varga Dóra a programelemmel kapcsolatban.

Haraszti Zsigmond, Szent István Király Múzeum Múzeumpedagógusa Balogh Bálint kőfaragómester szerepébe bújva hívta interpretációs történelmi játékra a látogatókat. A Nemzeti Emlékhelyen összegyűlt érdeklődők Mátyás király idejébe repülhettek vissza, a játékban pedig olyan embereket formáltak meg, akik a Délvidékről munka reményében érkeztek Fehérvárra. A Vigyázat, építési terület! című programelem keretében a látogatók a korabeli átépítésekről tudhattak meg érdekes információkat.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Városház téren az Alba Regia Veteránjármű Egyesületnek köszönhetően az érdeklődők számos érdekes két- és négykerekű oldtimer járművet vehetnek szemügyre. – Az egyesületünk célja, hogy a fehérvári és a Fehérvár környéki veteránjármű rajongókat és tulajdonosokat összegyűjtsük és különböző rendezvényeken állítsuk ki járműveinket. Ezért hozta el ide ma is ki-ki a féltett kincsét – emelte ki Gulyás József az egyesület titkára. A kiállított járműveken keresztül az érdeklődők igazi történelmi utazáson vehetnek részt, hiszen többek között megtekinthetnek 1956-ban készült autót is, de szemügyre vehetnek egy csaknem száz esztendővel ezelőtt, 1925-ben gyártott négykerekűt is. Az egyesület várhatóan 22:00 óráig várja az érdeklődőket.

Forrás: gaborfeherphoto / Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Szent István Király Múzeum valamennyi épülete egészen éjfélig látogatható, az este folyamán pedig további színes programok is várják a látogatókat. Egyebek mellett a Hetedhét Játékmúzeumban 22:00 órakor Kerkay Rita, a Vörösmarty Színház művésze tart szubjektív tárlatvezetést, a Fekete Sas Patikamúzeumban 22:00 és 23:00 óra között rózsamézes bájitalt kóstolására lesz lehetőség, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban pedig szintén 22:00 órától a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar és Falvay Miklós VJ közös koncertje vetítéssel várja az érdeklődőket.