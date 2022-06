Az ötlet Ampli Ferencné, Ilike nevéhez köthető, akinek régi vágya volt a községben egy írói pályázat meghirdetése, melyre végül idén februárban került sor. A pályázat a gyakorlatban inkább egy sorozat, hiszen minden hónapban várják az alkotásokat. Célja, hogy a jelentkezők pusztán az írás kedvéért, mintegy kellemes időtöltésként alkossanak és adják közre egy-egy téma kapcsán gondolataikat, érzéseiket, véleményüket verses vagy prózai formában.

Az alkotásokból aztán időről időre felolvasást is tartanak. Erre került sor szombaton. Az ötletgazda egyúttal arra is megragadta az alkalmat, hogy tavaly elhunyt kollégánkra, a falu egykori lakójára, B. Kiss Lászlóra is emlékezzenek, akinek pályája elején verseskötete is megjelent.

Az eseményre vendégeket is hívtak, jelen volt többek között Szabó Gábor költő, Bakonyi István író, irodalomtörténész, Magony Imre író, valamint Lehota József professzor, az MTA doktora. Az első találkán az óvodában és az általános iskolában jelen lévő irodalomról is szó esett: egy helyi óvónő mesélt arról, milyen szerepet töltenek be a gyermekek életében a mesék, a versek és a dalok, illetve hogyan írtak közös mesét a kicsikkel az egyik csoportban. Az iskola irodalomtanára pedig bemutatta, hogyan lehet a tanterv által meghatározott feszes kereteket egy kicsit lazítani, és a tanításba játékosságot beleszőve felkelteni a diákok érdeklődését az irodalom iránt.

Magony Imre író

Forrás: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A rövid előadások között a pályázatra beérkező alkotásokból többet is felolvastak. A délután során felidézték egykori kollégánk, B. Kiss László alakját, újságírói és irodalmi munkásságát is. Lacit sokan ismerték a jelenlévők közül is, hiszen 1995 óta Iszkaszentgyörgyön élt, és számos közösségi programban vett részt, sőt egy ízben helyi képviselőnek is megválasztották. Életrajzának felelevenítését követően Bakonyi István beszélt róla. Felidézte, hogy pályája során egy verses (Várakozás a kertben) és két prózai kötete (Márton apa lesz és Márton visszatér) jelent meg. A 29 éves korában kiadott 31 versének – legalábbis nyomtatott formában – nem lett folytatása, aminek okát már sosem tudjuk meg, de tény, hogy a verseket megjelenésükkor jónak, a költőt tehetségesnek tartották.

A poémáknál vélhetően jóval szélesebb körben ismertek a Márton-történetek, amelyek eredetileg a Fejér Megyei Hírlap hasábjain jelentek meg, bemutatva egy kisember mindennapjainak örömét, bánatát, nyűgjeit és csodáit. Az alkalmon megjelent B. Kiss László özvegye, valamint legidősebb lánya is, akitől első unokája született, és akivel volt még alkalma többször is találkozni. A pályázat folytatódik, továbbra is várják az alkotásokat, és a tervek szerint legközelebb ősszel tartják a következő Irodalmi találkát Iszkaszentgyörgyön.