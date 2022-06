“A tudásunkkal kézenfogva a közösségért” pályázat hímzőszakkörének záró kiállítását tartotta az Éltető Napsugár Fülei Nyugdíjas Egyesület. Az elkészült termékekből rendeztek be igényes kiállítást, a nyugdíjas egyesület frissen átvett és felújított közösségi termében. Láthatók itt szalvéták békés megyei mintával, párnák, nagytárolók mezőberényi mintával, kis tárolók, kosárkendők az orosházi gyapjúhímzéssel, könyvborító a subrika mintával. De gyönyörűek a a békés megyei fehér hímzéssel készült zsebkendők, kötények és monogrammos keszkenők is.

A fülei nyugdíjasok egy igazi kis otthont hoztak létre egyesületüknek és tagjainak a művelődési ház berkein belül. A felújítások után máris egy olyan kiállítással tudják magukat megmutatni az érdeklődő közönségnek, ami egy az egyben a saját kezük munkáját dicséri.

– Fülén korábban is létezett már egy nagy létszámú hímző szakkör és nagyon szép munkákkal dicsekedhetnek, csodás hímzett anyagokkal, így most mi nem az újat mutatjuk be, hanem az elmúlt évtizedekben a korábbinál sokkal változatosabb technikákkal és formavilággal folytattuk és bővítettük ezeket a munkákat – meséli Kovács Katalin, a nyugdíjas egyesület egyik vezetője.

– Nagyon régen még az iskolában külön oktatás volt lányok részére a kézimunkázás.Úgy gondolom, ezt tudni kell mindenkinek és enélkül nem lehet, és talán nem is szabadna élni. Ehhez szükség van egyfajta elcsendesedésre, elvonulásra a külvilágtól és a mai felgyorsult világban ez már elég nehézzé vált, azt a fajta énidőt megteremteni saját magunk számára, ahol kizárunk minden mást és csak arra a munkára koncentrálunk, amit éppen végzünk.

Gyakorlott és tanuló kezek is alkottak, vannak olyan hímzők, akik már rutinosak, de vannak, akik most találkoztak ezzel a technikával először, éppen ettől lett számukra egyedi, vidám és hasznos ez a közös munka.

A pályázat öt fő részére biztosított eszközöket és alapanyagokat, de a nyugdíjas klubban hat fő jelentkezett erre a tevékenységre, így hat fő keze munkáját dicsérik a kiállított darabok. Nagyon remélik, hogy ezt a jövőben is tudják majd folytatni, és esetleg bővíteni is a bemutató anyagát.

Kiss Róbert, Füle polgármestere biztosította a nyugdíjas klub tagjait, hogy mint eddig, ezután a jövőben is mindenben számíthatnak a segítségére, támogatására, a nyugdíjas egyesület jövőbeli működésében.

Nem sokkal a kiállítás megnyitója után máris érkezett az első felajánlás, a nyugdíjas hímzőkör további munkájának támogatására, a Füle Községért Közalapítvány jóvoltából.