Szokatlan látvány tárult a főleg ifjakból álló hallgatóság elé: Dobri Dániel, a PartiTúra Ifjúsági Bérletsorozat állandó házigazdája, a zenekar kortárs művészeti vezetője egy kémcsövekkel, poharakkal, üvegekkel teli asztal mellett állt, a zenészekhez közel. Az üvegekben pedig különféle színű folyadékok voltak, amelyekkel a koncert témáját – a 21. század szimfonikus zenéje – illusztrálták.

Ezek a folyadékok szimbolizálták a „hangszíneket”, attól függően, hogy a közönség ifjú tagjai Dániel kérésére éppen melyiket választották a hegedűhöz, a trombitához vagy a dobhoz. Ezután következett a kotyvasztás: vagyis a színek összekeverése, úgy, ahogyan az egy zeneműben is történik, amikor több hangszer szólal meg a saját hangszínével. Mindezzel a jópofa módszerrel azt mutatták meg a gyerekeknek: a hangszerek különböző hangulatokat fejeznek ki, és ezek a hangulatok, hangszínek összeadódhatnak, egységet képezhetnek.

Dobri Dániel zeneszerző ezúttal színeket kevert alkalmi boszorkánykonyhájában, hogy jobban érzékeltethesse a hangszínek jelentősé

Forrás: Fehér Gábor / FMH

Az első darabhoz, Charles Ives A megválaszolatlan kérdés című művéhez ­például három színből „kevertek” hangot: a vonósoké zöld, a trombitáé piros, a fafúvósoké kék lett. Eredményként érdekes színű folyadékot kaptunk, a hangszerek pedig folyamatos párbeszédben voltak, „felelgettek” a trombitának, ahogyan azt a zeneszerző annak idején kitalálta. A zenei hangzás nyilván a zenészeknek és a karmesternek, Cser Ádámnak köszönhető, az igazi színek és a kevergetés csak illusztrálásra szolgált – annak viszont remek volt, sikerült érdekessé tenni a komolyzenét, különösen annak kortárs, mai változatát.

Dobri Dániel arról is szólt, mit jelent pontosan a „kortárs”, amely alatt nem a „parókás, rizsporos” szerzőket értjük, hanem a közelmúltban vagy éppen a most is velünk élőket, akik úgy is megjelenhetnek, akár ő, aki szintén zeneszerző. A bérletsorozat záró alkalmán még három darab hangzott el, hasonló felvezetéssel. A filmzeneszerzőként is ismert Max Richtertől Vivaldi „Négy évszak”-ának újraértelmezését hallhattuk csodás, hangszínekben bővelkedő változatban. Solti Árpádtól egy üstdobot a középpontba helyező mű hangzott el, zárásként pedig a házigazda, a zenekar zeneszerzőjeként is alkalmazott Dániel Fanfanfan…fare! című kompozícióját élvezhettük.

A sorozat a nyáron szünetel, ám a következő évadtól újra várja a fiatalokat, hogy a zenészek megmutassák nekik a komolyzene szépségét. Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar tagjai egyébként éppen ma adnak egy kamarakoncertet az Egyházmegyei Múzeum­ban, ahol 18 órától Az ifjú Mozart vonósnégyesei címmel hallgathatunk meg négy művészt. A házigazda Szabó Balázs zenetörténész lesz.