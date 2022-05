Noha 12 éve alakult, mégis most tudták megünnepelni az Éneklők kamarakórusának 10 éves jubileumát a gárdonyi református gyülekezetben. A koronavírus járvány ennek a lehetőségét is kitolta ugyanis. Május 13-án, pénteken azonban behozták a lemaradást: énekléssel és faültetéssel tették teljessé e napot.

- 2010-ben nagyon szép ünnepet tartottunk, az önkormányzat által felújított templom, templomkert s a benne újra felállított kettős kereszt apropóján – emlékezett vissza a kezdetekre Karl Melinda lelkipásztor. – Erre az alkalomra kértem fel Mohai Judit karvezetőt, hogy az akkor verbuválódott kis kórusunknak tanítson pár szép éneket. Ez volt az első fellépésünk. Csak egy kicsit kellett „könyörögni” a tanárnőnek, hogy maradjon továbbra is velünk.

Azóta számos fellépésük volt, főképp gyülekezeti alkalmakon, nagy ünnepeken énekelnek, de meghívásokat is szívesen teljesítenek. Általában tizenketten-hárman énekelnek, de előfordult, hogy jóval többen is voltak. Ám a kórus tagjai nem csak a református gyülekezetből érkeztek, ugyanis vannak köztük katolikusok, barátok, hozzátartozók is.

Mohai Judit karnagy vezette a kórust a jubileumi ünnepségen épp úgy, ahogy 2010-es első fellépésükkor is

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A jubileum apropóján egy fát is elültettek a templom kertjében, mégpedig egy igen különlegeset: - Ez egy tündérfa, ami azért nagyon érdekes, mert télen is megőrzi a virágait. Továbbá igen illatos. Azt gondolom, illik hozzánk, az életet szimbolizálja – tette hozzá a lelkipásztor. A facsemetét közösen ültették el a kórus tagjai. Karl Melinda később a 149. zsoltár felelevenítésével adott hálát azért a 10 évért, amelyet a kórus maga mögött tudhat. Mohai Judit karnagy is felszólalt, s elmondta, kik és hogyan vesznek részt a kórus életében, s hogy az elmúlt években a koronavírus járvány miatt nem sok lehetőség adódott a próbákra sem. – De nagy reményekkel vagyunk, hogy egyszer ismét teljes pompával, sőt, növekvő létszámban állhatunk a közönség előtt. Nagyon várjuk, hogy komolyabb műveket és több taggal énekelhessünk!

Tündérfát ültettek, mely az életet szimbolizálja

