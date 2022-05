Az Iharos Népművészeti Egyesület két tagjának kiállítása után senki nem szeretne svéd bútoráruházba menni, Kozma Ilona tasi kosárfonó és Páll Etelka gyergyószentmiklósi szövőasszony ugyanis nem csupán lakberendezési tárgyakat, de a magyar iparművészet hagyományait éltető, értékes alkotásokat készít. A tárlaton a természet színei köszönnek vissza, erre utal a cím is: Árnyalatok.

– Egymással olyannyira harmonizáló árnyalatokat lehet látni a szőtteseken s a kosarakon, mintha csak összedolgozott volna a két művész – mondta Komendó Gabriella, az M-Art Egyesület elnöke. Pedig nem, derül ki: a természetközeli hangulatot mindkét alkotó egyértelműen magából hozza, a természetet magát szövik, fonják bele munkáikba.

Mundrusz Anett népi iparművész, a népművészet ifjú mestere kékfestőmunkái és az Országos Faesztergályos Egyesület alkotásai

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A kosárfonó alkotásai például, bármennyire is festettnek tűnnek, mind természetes színű vesszőkből készültek. Úgy válogatja az alapanyagot, hogy különböző mintázatokat tudjon létrehozni belőlük. A vörös tehát eredeti vörös, ahogy az élénkzöld, a barna, a lila, a kék, valamint a szürke is. Az alkotó sokféle növényből készíti a munkáit: aranyvesszőből, csíkos kecskerágóból, eperfából, fagyalból, fehér fűzből, gyöngyvirágfából és számos egyéb, színes vesszőjű növényből dolgozik, ezek mindegyike fel is van sorolva a kiállításon.

Komendó Gabriella mesél róla: Ilona kirándulásai alkalmával éppen úgy gyűjtöget, ahogy saját bokraiból is rendszeresen begyűjti a szükséges vesszőket. Ezekkel a természetes színekkel harmonizálnak Etelka szőtteseinek árnyalatai, amelyek szintén a természetes festékanyagoknak köszönhetők.

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A másik teremben Mundrusz Anett népi iparművész, a népművészet ifjú mestere kékfestőmunkái, valamint az Országos Faesztergályos Egyesület alkotásai láthatók. A hagyományos kékfestőtechnikákat a művész nemcsak népviseleteken, de mai, modern darabokon is megmutatja: izgalmas kék csipke-bőr betétekkel, berakásokkal, hímzett farmerekkel teszi maivá a magyar népviseletet. Rendkívüli munkái mellett jól megférnek és illenek is a fatálak, amelyek bármely modern és hagyományos otthon asztalán jól mutatnak. A templomkert új közösségi terében, a Vajky-kúriában is nyílt tárlat: Ódor Balázs dinnyési fotógyűjteményéből került ki válogatás a nagyterem falára.Úgy válogatja az alapanyagot, hogy különböző mintázatok jöjjenek létre.