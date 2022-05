Érdekes rendezvényt szervezett Székesfehérvár zeneiskolája, amelynek során a gyerekek egyúttal szórakozhattak és tanulhattak. Fóris István a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai igazgatóhelyettese vezette a foglalkozást. A mai nap során érdeklődő gyermekek érkeztek az István Király Általános Iskolából, a Németh László Általános Iskolából, a Hétpettyes Óvodából és a Napsugár Óvodából. A holnapi nap során újabb két alkalommal nyílik meg az intézmény koncertterme az érdeklődők előtt.

A jelenlévők érdekességeket tudhattak meg a fa- és rézfúvós, a vonós és a billentyűs hangszerekkel kapcsolatban is, de a népi hangszerek világába is betekinthettek. A felsorakoztatott hangszereket a zeneiskola növendékei szólaltatták meg, és mutatták be kortársaiknak.

A gyermekek megtudhatták például, hogyan és mitől szólal meg az oboa, vagy a klarinét, vagy éppen miért soroljuk a fafúvósok közé fuvolát.