A 83 éves művészettörténész azt mondta, „hazaérkeztünk és itthon érezzük magunkat”, amikor belépett a Fő utcai múzeumépületbe. Őt, valamint a csoportot Vargha Tamás államtitkár köszöntötte, kiemelve, Székesfehérvárt és Esztergomot történelmi kötelékek fűzik össze sok évszázada, ezért is volt jelentőségteljes ez a látogatás. Az országgyűlési képviselő nem titkolta, szeretnék a jövőben a két királyi város mai együttműködését is szorosabbra fűzni – Prokopp Mára személyisége betölti a teret, és – mint láthattuk – fantasztikus vitalitással tud beszélni nemcsak a tudományról, hanem Esztergomról és Székesfehérvárról, illetve a két város kapcsolatáról is – hangsúlyozta Vargha. Prokopp Mária kiemelte, a történelmünk arról szól, hogy kéz a kézben élünk, így tud a nemzet fennmaradni.

Hozzátette: – Nem tudjuk eléggé megköszönni Székesfehérvárnak, hogy Szent István tiszteletét küldetésüknek tekintik. Szent István mindannyiunké, Magyarországé és az egész Kárpát-medencéé, ezt a szellemiséget pedig Székesfehérvár tudja a legjobban képviselni. Hiszem azt, hogy ha közös erővel összefogunk, továbbra is meg tudjuk mutatni Európának és a nagyvilágnak, mit is jelent magyarnak lenni. A kiállításon Esztergomhoz köthető tárgy is szerepel, méghozzá Magyarország legrégebbi harangja, egy csolnoki ásatáson megtalált lelet. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a Királyok és Szentek – Az Árpádok kora kiállítást közel huszonötezren keresték már fel.