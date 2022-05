A szervezők az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházat segítik: a 2022-es évben a kórház gyermek pszichiátriai szakrendelés és gondozó részlegének, azaz a Betegápolásért Közhasznú Alapítványnak szerveznek gyűjtést. Minden 3 ezer forint feletti adomány esetén egyedi grafikával ellátott pólót adnak ajándékba. Figyelemreméltó fellépőlistával készültek idén is: itt lesz Essemm és a 4tress, ám rezidens dj-k - Revolution és Györemix - is gondoskodnak a jó hangulatról. Crossover Erősember országos bajnokság, bűvészek, bohócok, gyermekfoglalkozások várják az érdeklődőket az ingyenes szombati programra. Nagy számnak ígérkezik a barátságos kosárlabda meccs az ország legnevesebb zenészei és influenszerei között. Összecsap Kállai Saunders és Musimbe Dennis – a valós térben.