Ám a kórustagok ezúttal a nemrég elhunyt alapító karnagy, művészeti vezető, Horányi Ottilia emlékének is szentelték a fellépést, meg­idézve a város zenei életében jelentős személyiséget. A Hotel Magyar Király kupolatermében tartott esten vendég volt a Teleki Blanka Gimnázium Vegyes Kara, valamint a MusiColore együttes több énekese is közreműködött a szép műsorban, amelyen adományozásra is volt lehetőség.