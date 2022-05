Az ünnepség kezdeteként Berki Lilla, Cserta Balázs, Kneifel György és Varró János előadásán keresztül a kor zenei emlékeit hallhatták a résztvevők. Cser-Palkovics András polgármester ünnepi beszédében kiemelte, a jelen katonái felé kifejezett köszönet és tisztelet mellett a múlt honvédeire is emlékeznünk kell, azokra, akik adott esetben képesek voltak akár életüket is áldozni Székesfehérvárért. Mint mondta, a Nemzeti Emlékhely jól mutatja a török uralom idejének „eredményét”, hiszen a Koronázó Bazilika akkor szűnt meg létezni. A megemlékezés zárásaként a Székesfehérváron állomásozó katonai alakulatok vezetői, a város önkormányzatának és a közgyűlésnek tagjai, valamint a Vasvári Pál Általános Iskola tanulói is koszorút helyeztek el a város felszabadításának emléket állító táblánál.