Hét kategóriában jutalmazták az idei évben a DUE Tehetségkutató Diákmédia Pályázat résztvevőit, akik közül ezúttal is a legtehetségesebb, legügyesebb, médiával foglalkozó fiatalokat választották ki. A Lánczos Kornél Gimnázium Táska Rádiós csapatában két elismerést is átvehettek: az év tematikus diákrádiósa kategóriában 3. helyezett lett Naár Barbara és Dombi Judit Coming out című műsora, melyben Séllei Györgyi szexológus a szaktanácsadó. A kategória első helyezettjei is e csapat tagjai: Pápai Ivett, Takács Hanna és Nehrebecky Máté, Müon detektorról készült műsorukkal nyertek, melyben többek közt Ujvári Sándor fizikatanár a közreműködő. Az eseményen az év mentora díját Winter Diána, a Táska Rádió felelős szerkesztője vehette át.