Az idei versenyre összesen tizennégy csapat jelentkezett, az első fordulóban egy középkori újságoldalt kellett elkészíteniük a vállalkozó szelleműeknek, majd ezután a legjobb tíz csapat juthatott az elődöntőbe. Mindezek után hétfőn kora este eljött a döntő napja. A Siklósi Gyula Városismereti Vetélkedő hat legjobb középiskolás csapata a Vörösmarty Színház nagyszínpadán mérhette össze tudását és kreativitását. A döntő zsűrijében Bartos György művészettörténész, Haraszti Zsigmond, a Szent István Király Múzeum múzeumpedagógusa, Kulcsár Mihály régész, a Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont igazgatója, Reich Szabina, a Szent István Király Múzeum régésze és Rosta Helga, a Néprajzi Múzeum múzeumpedagógusa értékelte a csapatok teljesítményét.

Andrássy Máté színművész, házigazda hívására színpadra állt a kodolányis Aura Dominae, a vasváris Alba Régia, Aranyhulla, Favágók és MCCXXII, valamint a bugátos Arany Ászok csapata. Az iskolatársak alkotta közönség olykor hullámzott, máskor molinókkal, tapssal, szolid vagy éppen torokszaggató üdvrivalgással biztatta a színpadon bizonyító fiatalokat. A legutolsó forduló változatos feladatokat hozott a csapatoknak: a megmérettetés uralkodók és szentek neveit rejtő talányos mondatokkal indult, majd az is kiderült, melyik hangszer jelképezte egykor a szépséget és a gazdagságot. Előkerült a hárfa, a kettős furulya – vagy más néven ikerfurulya –, a schalmei és a tabor is. Volt még igaz-hamis, válaszolniuk kellett a villámkérdésekre, majd a csapatok kisfilmeken át mutathatták be Fehérvárhoz való kötődésüket. Később középkori viseletben öltözött harcosok is színre léptek, sőt, a közönség is bemutatkozási lehetőséget kapott. A vetélkedőben harmadik helyen végzett az MCCXXII csapata, a képzeletbeli dobogó második fokára a Favágók tagjai állhattak. A zsűri értékelése alapján a legtöbb pontot az Aranyhulla névre keresztelt csapat érdemelte ki.