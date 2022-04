A Vörösmarty Társaság nevében Bakonyi István köszöntötte a hallgatóságot.

– Nyílt titok, hogy a Székesfehérvárott élő és alkotó szerző apai ágon rokonságban áll a mostanság mellőzött Zilahy Lajos íróval. Zilahy L. Ágnes tanárként számos pedagógiai szakcikk mellett kezdett bele a szépírásba, nem is akármilyen sikerrel. Néhány éve debütált a Lányok, anyák, utazások című kisregényével. Az írónő új kötetére is jellemző az utazás. Most Amerika és Olaszország között. Ugyancsak van benne szerelem és spirituális tartalom is. Fontos a cím! A több szálon futó s az idősíkokat váltó cselekmény mögött valóban meghúzódik a szeretet és a kárhozat, de aztán úgy érezzük a végén, hogy mégiscsak a szeretet az erősebb – taglalta.

Az írónő maga olvasta fel könyvének bevezetőjét, ami már önmagában jól megragadta a könyv valódi tartalmát. Sarah és Zara, egy édesanya és leánya kapcsolatán keresztül tekinthetünk be két család életébe. Bár szerelmi szállal átszőtt történet, közel sem egy romantikus regényről beszélünk. Olyan gondokat feszeget, mint a családon belüli erőszak, annak minden testi-lelki szenvedésével. Az írónő elmondta: nem véletlenül nyúlt a témához. A vírus okozta bezártság olyan „lehetőségeket” teremtett, hogy a családban elhatalmasodó erőszak gyakoribbá vált. Erről beszélni kell.