A többéves hagyományoknak megfelelően idén is szebbnél szebb egynyári virágpalántákkal készül a városgondnokság a pályázat nyerteseinek, amelyen a kitétel az volt, hogy azon továbbra is csak fehérvári lakosok vehettek részt, a növényeket pedig közterületre vagy közterületről látszó ablakba, illetve előkertbe kell ültetni. Újdonságnak számított viszont, hogy tavaly a társasházak pályázhattak vadszőlőre, ami tökéletesen alkalmas a kukatárolók befuttatására és takarására.

Mi sem bizonyítja jobban, hogy a városban élők mennyire szeretik a növényeket és a virágos környezetet, mint az, hogy a pályázatra jelentkezők száma az elmúlt 12 év során minden évben egyre nő.

Intézmények, társasházak, családi házak és ablakok-erkélyek kategóriákban lesznek idén is a palánták egységcsomagokba rendezve. Aki kertészkedni vágyik vagy csak egyszerűen a virágok szerelmese – a panelházak erkélyeitől a családi házak előkertjéig –, szebbnél szebb virágokat vihet haza a nem kevesebb mint 290 ezer palántából. Az álló- és futómuskátli, a begónia, büdöske, pistike, batáta, petúnia és a vinca hagyományosan a legnépszerűbb virágpalánták közé tartoznak. Mellettük viszont új üdvöskék is feltűnnek idén, mint például a csodatölcsér, a kakassarkantyú, kanálajak, sarkantyúka, lobélia, margaréta, rézvirág vagy a záporvirág, amik remekül párosíthatók egymással, akár balkonládába, akár ágyásba szeretnénk őket ültetni – fajtajellegzetességtől függően 18-féle növény ad majd erre lehetőséget.

A jó komposzt minden kertnek az alapja, amit legegyszerűbben egy kerti komposztáló biztosíthat. A palánták mellett a városgondnokság 738 komposztkeretet is kioszt a fehérváriak között április 21-én, csütörtökön. A stabil, 660 liter űrtartalmú, vastag, újrahasznosított műanyagból készült komposztkeret ellenáll az időjárás viszontagságainak, fedele védi a komposztot a csapadéktól és az UV-sugárzástól, így hosszú éveken át segíti a házi komposztálást. A falai jól szellőznek, az oxigén­ellátás tökéletesen biztosított, a szerkezet oldalfalai kivehetőek, így az alsó komposztrétegek is könnyen kezelhetővé válnak.

A következő hetekben tehát csaknem 300 ezer virágpalántát osztanak ki, amiket az iparcikkpiac mellett található parkolóban lehet majd átvenni. Minden pályázót e-mailben értesítenek ki, ahol a komposztálók és a növények átvételére időpontot szükséges foglalni, az említett e-mailben megadott módon.

A városgondnokság tájékoztatása szerint az Iparcikk I. piac területén április 20. és május 20. között megváltozik a parkolóként használt területen a behajtási és a parkolási rend: a Horog utca felőli terület a kordonig továbbra is parkolóként működik, és a járművek a Horog utcai kapukon keresztül tudnak be-, illetve kihajtani. A Selyem utca 1. felőli terület viszont le lesz zárva. A május 20-ig tartó időszakban csak a növények átvételére érkezők hajthatnak majd be a Halász utcai kapun, a kihajtás pedig a Selyem utca felé történik.

Május 5-én a társasházak, 10-én az ablak-erkély kategóriában a „D” csomagot osztják majd ki. 11-én az „E” csomag, 12-én a „A” és a „B” csomag kiosztása következik.

Családi házas kategóriában a „C” kategóriát 16-án délután és 17-én egész nap, az „A”-t 18-án, a „B”-t 19-én adják át.

A gazdátlanul maradt virágok sem mennek tönkre. A tavalyi évben azok a palánták, amikért nem jött el a leendő gazda, a helyi óvodákba kerültek, és pompáztak egész idényben az ovisok gondoskodásának köszönhetően.