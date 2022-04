Valójában még a történészek sem tudnak pontos választ adni arra, hogy honnan ered ez a szokás, de az bizonyos, hogy Németországban már évszázadok óta díszítenek fákat és bokrokat a húsvétra készülődve. Nem lehet tudni, milyen célból készültek az első tojásfák, de valószínűleg a tojások a termékenységet szimbolizálták, illetve Krisztus feltámadását és az élet halál feletti győzelmét. A német bevándorlók által terjedt el a világ több pontján, Amerikában, Közép-Európában, így nálunk is ez az ünnepi hagyomány. Egyre több kertben, de már parkokban és köztereken is találkozunk színes szalagokra fűzött, különböző módon díszített és festett tojásokkal megrakott fákkal, bokrokkal. Az egyik leghíresebb Ostereierbaum, azaz húsvéti tojásfa Türingiában található, amelyet 1965-ben kezdtek el díszíteni, és ahogyan a kis almafa növekedett, úgy került rá évről évre egyre több tojás. Idén már több mint 10 ezer darab díszíti.



Természetesen Fejér megyében is – mondhatjuk, hogy már a legtöbb helyen – díszítenek tojásfát: a többi között a megyeszékhely városrészeiben, Dégen, Baracson, Velencén és Sárszentmihályon is találkoztunk tojással megpakolt fákkal. Volt, ahol az egész közösség fogott össze, hogy egy-egy tojással hozzájáruljon a végeredményhez. Külön program a feldíszítés is.

A tojásfa díszítőértéke sem elhanyagolható, hiszen otthonunkban is szívesen díszítünk vázába helyezett faágakat, az ünnepekre hangolódva, és a díszeket mi magunk is elkészíthetjük akár a gyerekek és az unokák segítségével.