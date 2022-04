A Vörösmarty Társasághoz tartozó, a képzőművészetet pártolókat és az alkotókat összefogó kör rendhagyó helyszínen mutatja be műveit, mivel a társaságnak otthont adó, kiállítások rendezésére is alkalmas terem még nem használható – hangzott el a megnyitón Lakner Józseftől, a művészetbarátok vezetőjétől. Aki egyúttal köszönetet mondott azért, hogy mégis meg tudnak mutatkozni. Az elnök szólt arról: az alkotók között van profi, félprofi és amatőr is, utóbbi azonban itt egyáltalán nem pejoratív jelző, csupán annyit jelent, hogy az illető nem hivatásszerűen foglalkozik a művészettel. A tárlaton grafikák, olajképek, kollázsok, faszobrok, kerámiák, tűzzománc munkák is vannak – összesen tizennégy alkotó mintegy harminc művét állították ki.