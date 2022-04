A Fame című előadásban Szaszák Zsolttal váltott szereposztásban testesítitek meg Tyrone alakját. Különböző a ti Tyrone-otok, vagy éppen a rendező, Hargitai Iván koncepciója az volt, legyetek hasonlóak?

Tóth Károly: – Különböző, szerintem nekünk a temperamentumunk eltérő, én Zsoltot sokkal dinamikusabb Tyrone-nak érzem, sokkal energikusabbnak. Magamat kicsit sötétebbnek látom, jobban a gettóból érkező Tyrone-nak. Az benne a jó, hogy mindkettő nagyon érvényes.

Zsolt nyilatkozta azt az előadás kapcsán, hogy Tyrone-nal – aki egy ösztönös tehetség, de nehéz sorból való, színes bőrű a fehérek között – könnyebb úgy azonosulni, ha a bőrszíne helyett a kisebbségi helyzetét vesszük alapul. Nos, te Kassán születtél. Van idevágó személyes tapasztalatod, amit be tudtál emelni a játékba?

T. K.: – Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy van, hiszen én a ’90-es években születtem Kassán, és akkor még eléggé kemény időket éltünk Szlovákiában. Nagyon furcsa, hogy a frusztrációt nem is magamban éreztem akkoriban, hanem inkább a szlovákokban. Gyerekként éreztem, sokaknak nem tetszett, ha mi magyarul beszéltünk az utcán. Ebből voltak nézeteltérések. A Fame-ben ezt az attitűdöt, ezt a minőséget, ha nem is konkrétan mutatom meg, de úgy érzem, a háttérben valahol „fut ez a program”, ez a furcsa érzés, amit otthonról hozhatok. Amikor hazamegyek, az kellemes csalódás, és az is, amikor visszamegyek az egyetemi városomba, Pozsonyba. Például egyszer egy szlovák osztálytársnőmmel és egy magyar osztálytársnőmmel voltunk hárman a liftben, magyarul beszéltünk egymással Jókai Ágival. Megkért minket a szlovák osztálytársnőnk, hogy légyszi’, beszéljetek már szlovákul; hogy ő is értse. A liftben utazó többi ember kiállt mellettünk: „kérlek szépen, ilyet ne kérj, mert úgy beszélnek, ahogy akarnak”, és hogy „ezt már nem csináljuk”.

Klaudia, rólad a fehérvári közönség tudhatja, hiszen fehérvári vagy magad is, hogy játszottál már főszerepet a Fame-ben, akkor nem Carment, hanem Serenát alakítottad.

Katona Klaudia: – Igen, a Budapesti Operettszínházban játszottam Serenát a 2016-os bemutatón, 17 éves voltam. Nagyon meghatározó volt az életemben. Megmondom őszintén, azt hittem, hogy Serena leszek itt is. Így is jöttem el a szereplőválogatásra, rám a Budapesti Operettszínházban mindig ezt a naiv karaktert aggatták. Har­gitai Iván meglátta azt, hogy nem csak egy oldalam van, és már nem vagyok olyan naiv, mint Serena. Szerintem belenőttem Carmen szerepébe!

Károly, te pedig A padlás című előadásban játszottál már korábban, több helyen is.

T. K.: – Igen, én ebből már valamivel több mint kétszázat eljátszottam: Kassán Üteg, Komáromban Révész szerepét. Az első Padlást 17 évesen játszottam. 25 évesen, amikor már megéltem közeli hozzátartozók halálát, teljesen más dolgokat fedeztem fel benne, mint korábban, máshogy szólaltak meg a dalok. Most, hogy Rádióst játszom, már 31 évesen, megint csak egy szinttel följebb érzem ennek az előadásnak az üzenetét és a tartalmát. Nemhiába írták rá, hogy 0-tól 99 éves korig.

Kiss Diána Magdolna, Kozáry Ferenc, Sághy Tamás mindkét musicalben ott van mellettetek a színpadon. Ez segítette a próbafolyamatot?

K. K.: – Nagyon jó volt, hogy mi már ismertük őket. Engem például Kozáry Ferenc tanított is 6-7 éves koromban, az Országos Musical Kurzuson a tanárom volt. Nagyon nagy élmény volt, hogy a Fame-ben már együtt játszottunk. Születtek barátságok is, Tóth Károllyal is nagyon jóban vagyok [nevet], Kiss Diána Magdolnával is. Így egyszerűbb a munka, meg vidámabb. Ez egy vidám közösség.

A Fame-ben Kusnyér Annával váltva játsszátok Carmen szerepét. Mennyire más a te és az ő Carmenje?

K. K.: – Elfogult vagyok, mert barátnők vagyunk Annával. Szerintem ő kicsit lágyabb, én romlottabb vagyok, de Karcsi tudná megmondani, ő látja kívülről.

Melyikük romlottabb?

T. K.: – Szerintem Klaudia.

Hogy dőlt el, hogy ti ketten lesztek A padlás új, fiatal főszereplői?

K. K.: – Szerintem ránk néztek, és azt mondták, hogy ezek annyira zizik, hogy jobb, ha összerakjuk őket!