Az eseménynek szombaton adott otthont a szervező Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központhoz (SZKKK) tartozó Öreghegyi Közösségi Ház. A bemutatóra nyolc csoport regisztrált a megyéből, s ahányan érkeztek, annyiféle előadást hoztak – tudtuk meg az SZKKK összefoglalójából. A zsűriben Pátkay Mónika drámapedagógus, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnökségi tagja és Zalavári András meseterapeuta, drámapedagógus, rendező értékelte a produkciókat. Volt olyan darab, amelyben a szereplők még a közönséget is megmozgatták, illetve olyan is, amelyik abszolút mai témát dolgozott föl. Az ítészek az értékelés mellett tanácsot is adtak a rendezőknek. A debreceni országos találkozóra kiválasztott előadásokról e-mailben értesítik az alkotókat, a minősítések azonban helyben kiderültek.

Arany minősítést kapott: Bökönc (Aba, Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskola, rendező: Gőbölös Gábor), Göncölpallér (Aba, Sárvíz AMI – Atilla Király Gimnázium Aba Sámuel Tagiskola, rendező: Hegedűs Csabáné és Tömör Zsuzsanna), Morzsák (Adony, Szent István Általános Iskola és AMI, rendező: Füsi Gyöngyi). Ezüst minősítést érdemelt ki: Kossuth Színkör (Székesfehérvár, Kossuth Lajos Általános Iskola, rendező: Kalmárné Várady Henriette Lilla), Prikulicsok 1. csoport és 2. csoport (Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola és a Szín-Tér Egyesület, rendező: Buza Tímea). Bronz minősítés: Örömszikrák (Székesfehérvár, rendező: Fekete Heidi), Petőfi Színpad (Sárbogárd, Petőfi Sándor Gimnázium, rendező: Leszkovszki Anna). Auer Hanna és Borbély Levente különdíjat kapott.