Az idei ünnep azért is különleges, mert a járvány okozta korlátozások után most tudták először megrendezni a Dinnyési Hagyományőrző Központ visszatérő húsvéti programját, ráadásul egy olyan közreműködővel, akitől sokat várnak. A Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társaságával kezdődik együttműködés, velük Gárdony közművelődési feladatellátási szerződést kötött. Máris számos érdekességet hoztak szombatra: Gelencsér Juliannával madár alakú tojástartót készítettek csuhéból, tojás alakú, ütőfával készült mézeskalácsot pingáltak Seregély Mirtyllel, játékok születtek – az eredeti tojásíró mintakincs felhasználásával – Hegedűs Orsolyával és Szabó Eszterrel. Zsovák Klára tojásírást mutatott be, filcből madár alakú ablakdíszt hímezhettek az érdeklődők Komendó Gabriellával, növényi ornamentikával díszítette bőr kulcstartóit Farkas Réka, Cz. Budai Katalin bútorfestő pedig keresztet festett.

– A társaság székhelye a Dinnyési Hagyományőrző Központ főépülete, így hosszú távon számíthatunk kiváló közösségi programokra, kiállításokra – mondta Ocsenás Katalin rendezvényszervező. – Április 29-én például Régi elfeledett mesterségek országos találkozója címmel rendeznek konferenciát a helyszínen, de bemutatkoznak a Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor és Pálinka fesztiválon is.

A húsvéti programra Makóról érkezett a varázslatos Mesekert, a felújított kúriában pedig az Aranyszamár bábszínház előadásának tapsolhatott az aprónép.