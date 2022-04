A Négykezes Kedd, csakúgy, mint maga a múzeum, tíz éve működik már. Kezdetben az időskorú lakosokat szólította oda egy-egy kézműves-elfoglaltság erejéig, de ma már bárki részt vehet azon – amatőr, haladó vagy profi –, aki szeret alkotni. Most az ünnepre készülvén húsvéti figurát horgolhattak a résztvevők, úgynevezett amigurumi technikával. A játékmúzeum munkatársa, Veszeli Dorottya elárulta, telt házas délutánjaik szoktak lenni, ami a foglalkozásokat illeti, sőt sok várólistásuk is van. Hozzátette, mivel sok a jelentkező, így két egymást követő kedden is megismétlik a programot, hiszen kisebb létszámmal hatékonyabban tudnak haladni. A jövő hét keddi lesz az utolsó tavaszi „négykezes”.