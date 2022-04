A kecskeméti származású Gál Csaba körülbelül harminc éve él családjával Székesfehérváron, amelynek történelme foglalkoztatja – egyebek mellett ez is elhangzott a baráti hangulatú, sokakat vonzó könyvbemutatón. A házigazda, Bakonyi István irodalomtörténész – aki az est elején rövid elemzésben mutatta be a kötetet – röviden az életútról, foglalkozásáról – Gál Csaba a hétköznapokban bíró –, a versek keletkezéséről kérdezte a szerzőt. Felesége, a könyvet illusztráló Pék Eszter Anna képzőművész is jelen volt, így az illusztrálás folyamatáról is bővebben hallhattunk. Gál Csaba több, saját maga által megzenésített versét is bemutatta, és kiderült, mi is pontosan a kötet címét adó ellenszer…