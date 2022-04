Az esemény fő szervezője, Magda Tivadar úgy fogalmazott: – Már a rendezvény címével is arra igyekeztünk felhívni a figyelmet, hogy miért is csináljuk ezt az egészet, hogy miért is fontos az, hogy legyenek kiállítások és ilyen programok, amelyek emlékeztetnek a nagy világégésekre, mert így tudjuk elkerülni azt, hogy a múlt megismételje önmagát.

A rendezvény igyekezett megismertetni fiatalokkal és idősekkel egyaránt azt, hogy mit is élhettek át katonáink a második világháború poklában. Első alkalommal, de hagyományteremtő jelleggel indították el a megemlékezés különös módját a helyi fiatalok, így már most vannak terveik a következő évre.

A program egy emlék­túrával kezdődött, ahol esővel, széllel és néha jégzáporral is meg kellett küzdeniük a résztvevőknek. Keresztesen sok hadi esemény történt, ám az utódokat sem tántorította el semmi sem, így 40 fő indult el az úton, küzdve az elemekkel. A túra során a hagyományőrző fiatalok bemutatták a második világháborúban harcoló felek haditechnikáját, egyenruháját, harcmódjait, emellett menet közben többször is megálltak az emlékműveknél, fejet hajtani az ősök előtt. Voltak a lövészároknál, a templom melletti emlékhelynél, de volt egy igazán személyes állomás is. Magda Tivadar elmondta: – Az egész csúcspontja az volt, amikor ellátogattunk Sáfár Sándorné Éva néni házához. Az ő édesapja a Don-kanyarnál tűnt el; tiszteletből elénekeltük a Valahol tetőled távol című katonadalt. Az egész megmozdulás legmeghatóbb része volt ez, és nemcsak Éva néni reakciója miatt, hanem azért is, mert talán egy lépéssel közelebb kerültek a résztvevők ahhoz, hogy megértsék, mi is a háború.

Az esemény második fele a helyi kultúrházban zajlott, ahol Magda Tivadar és társai kiállítást szerveztek Fejér megyében előkerült második világháborús tárgyakból. Látható volt több harcjárműroncs, személyi felszerelés, például rohamsisak, szurony, illetve volt egy különálló fegyverkiállítás is, ahol hatástalanított fegyvereket vizsgálhattak meg, vehettek kézbe a látogatók.

A kiállítás megnyitóján Magda hangsúlyozta, hogy számukra nem az a feladat, hogy őrizzék a hamut, hanem az, hogy továbbvigyék a lángot. Emellett megköszönte a támogatást a Sárkeresztesért Egyesületnek, illetve az iGeneráció Egyesületnek.

A megnyitó végén a hagyományőrzők együtt énekeltek katonadalokat a sárkeresztesi daloskör, az ÓBorbála Egyesület tagjaival.