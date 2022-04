Az egyesület tagjai a gyerekjátékok készítésének gazdag tárházát mutatták be a látogatóknak, akik amellett, hogy megismerkedhettek a kézi játékkészítéssel, megalkothatták saját mesejátékuk szereplőit és húsvétváró ünnepi dekorációkat is készíthettek.



– A hozzánk érkező családok hímezhetnek, varrhatnak, mindenféle kézműves tevékenységet kipróbálhatnak. Számos olyan állat, figura készíthető például fafaragással, csuhéból, gyékényből vagy filcből, amivel egy mesét el lehet játszani – beszélt az alkotónap koncepciójáról Szenczi Jánosné, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke.



A Kézművesek Házába lépve az alkotás nesze hallatszott csupán. Kicsik és nagyok egyaránt belekóstolhattak a kézművesség világába. Homorné Kovács Erika segítségével akár a legkisebbek is megismerkedhettek a varrás rejtelmeivel. Asztalánál katicák és méhecskék készültek pamutvászon és filc felhasználásával, csápjaikat zseníliadrótból hajlították.



A szomszédban ugyancsak tűvel és cérnával dolgoztak, itt néha sovány, máskor kissé dundi nyulak készültek, a testalkat a felhasznált tömőanyag mennyiségétől függött. Az alkotó kedvűeket Simó Ágnes vezette be a nyúlkészítés rejtelmeibe. A vászonból, kartonból vagy éppen elasztikus pólóanyagból készült flitterszemű tapsifülesekre akasztók is kerültek, így azok akár a barkafa ékességeként is megállják helyüket.

Vörösné Nikolett asztalát ellepték a medvék. A filcből készült mackók szeme filctollal, gyönggyel vagy épp francia csomóval készült, némely medvék kertésznadrágot, mások tütü szoknyát viseltek, s később kulcstartó, kitűző vagy épp illatzsák mivoltukban tölthetik napjaikat.