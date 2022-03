Profundum, vagyis mélység. A latin szó adja a Szent István Király Múzeum Pelikán Galériájában április 1-ig látható kiállítás címét.

Mélység, amely ez esetben is többféleképpen értelmezhető. Gondolhatunk egyrészt az alkotások kapcsán fölmerülő mögöttes, mélyebb tartalomra, illetve magára arra a folyamatra, az elmélyülésre, amelynek köszönhetően ezt a mögöttes tartalmat felfedezhetjük. Ám fotós szemszögből még akár a mélységélesség is eszünkbe juthat...

A Székesfehérvári Művészek Társaságához tartozó Haraszti Zsolt képzőművész, Pácser László festőművész, Burián Norbert szobrászművész, Csizik Balázs vizuális művész, Deák Balázs fotós, filmes tárlatát a megnyitón Cserhalmi Luca, a Godot Lab kurátora ajánlotta a népes, sok új arcot felvonultató közönség figyelmébe.

Tőle hallhattuk, mennyire fontos, hogy egy város közössége megismerkedjen a hozzájuk lokálisan kötődő alkotókkal, s erre remek alkalom például ez a tárlat. Mivel a virtualitás miatt a fizikai helyek szerepe, jelentősége gyengült, sőt háttérbe szorult, ezért még jelentősebbek lehetnek az ilyen megnyitók, tárlatok. Mára az is látszik, hogy egy művész életművében elsősorban már nem a vele azonos településen alkotók hatása a legerősebb, hiszen - épp a virtualitás miatt - sokkal könnyebben szerzünk információkat, ötleteket a nagyvilágból - fogalmazott Cserhalmi Luca, aki szerint a "nagylátószögű lencsét" néha érdemes visszacserélni egy "közellátó szemüvegre", hogy ne menjünk el a helyileg és valóságosan fontos, értékes dolgok mellett.

Hozzátette: legyünk kíváncsiak, nyitottak, gondolkozzunk közösségben! A lakóhely és a minket körülvevők nagy hatással vannak identitásunkra. Képzőművészként élni, boldogulni nem könnyű, ezért is fontos, hogy az alkotók időnként láthatóak legyenek, és alkalmat kapjanak a bemutatkozásra.

A tárlattal kapcsolatos felkérésre a művészek is egyedi úton reagáltak. Komolyan vették a feladatot, és a saját alkotói világ bemutatása mellett közös munkán is dolgoztak. Így valósulhatott meg a nem sokkal a megnyitó előtt elkészült cianotípia sorozat, amelyet a művészek együtt elvonulva hoztak létre a Móri Művésztelepen. Megannyi sajátos ötlet született a kísérletezések nyomán, a talált vagy személyes tárgyak felhasználásával. További közös munkák is vannak még, például ilyen az egyik terem közepén található installáció (ezt különféle használati tárgyak, régi eszközök, modern játékok alkotják, ezek fedezhetők fel a cianotípiákon is - a szerk.).

A kiállítás szimbolikus példája lehet a kapcsolatteremtésnek, amely létrejöhet az alkotók és az őket körülvevő közösség között - mondta Cserhalmi Luca.

A tárlat különlegessége, hogy az alkotások nem csupán a galéria falain belül tekinthetők meg, hanem egy részük a Vörösmarty Színház Pelikán Fészek Padlás Galériájában látható. Ez annak az együttműködésnek köszönhető, amely a teátrum és a galéria, a múzeum között valósul meg. Ebből kifolyólag a jövőben is várhatók olyan tárlatok, amelyeken mindkét helyiségben lesz alkalmuk bemutatkozni a tehetséges kortárs művészeknek - tudtuk meg Szikora János színházigazgatótól.

Az öt képzőművész alkotásain a sokszínűség és a sokszor teljesen ellentétes felfogásmód a szembeötlő - mélyedjenek hát el bennük a látogatás során!