A No Wave egy olyan, a 2010-es évek elején rendszeresen megrendezett „zenei tárlat” volt, ami elsősorban kisebb együtteseknek biztosított bemutatkozási lehetőséget. A névnek kettős jelentése van. Egyfelől a New Wave (új hullám) kifejezésre utal, ami a 70-es években kialakult zenei irányzat volt, ami forradalmian hatott az akkori rockzenei életre. A No Wave (nincs hullám) a Székesfehérváron az akkori években kialakult viszonyokat jellemezte.

Mivel nem voltak olyan bejáratott koncertlehetőségek, rendezvénysorozatok és helyek a kiszenekaroknak, amilyen például régen a Hangosztás vagy a Bőrgyár volt helyben, az együttesek száma is csökkenni kezdett, és sokszor a meglévőknek sem volt lehetőségük bemutatkozni, így rajongói kört gyűjteni sem. Ezen az állapoton szerettünk volna változtatni. Minden alkalommal három zenekar kavarhatta fel a város zenei állóvizét, és alkalmanként legalább egy kezdő fehérvári zenekarnak nyújtottunk bemutatkozási lehetőséget. A koncerteket tudatosan úgy alakítottuk ki, hogy az adott este fellépők lehetőleg különböző stílusú zenét játszanak, ne egy műfajt képviseljenek. Nem egy zenei irányzatot akartunk propagálni, és azt sem szerettük volna, ha egy alkalomra csak egy bizonyos műfajt kedvelő közönség jött volna el. Célunk egy szélesebb zenei látószögű szórakozási lehetőség nyújtása volt, ahol egy este sokféle ízlésű ember találhat magának tetsző koncertet, és talán másik, eddig nem annyira ismert/szeretett stílusokat is megkedvelhetett. Tehát nem egy szűk rétegnek, hanem inkább úgy általában az élőzenére, koncertekre nyitott közegnek szántuk ezeket a bulikat.

Ez számunkra a No Wave kifejezés második jelentése. A zenei élményt lehetőségtől függően alkalmanként fiatal képző vagy fotóművészetek időszakos kiállításaival igyekeztünk színesíteni és ezáltal egyben más művészeti ágak fiatal alkotóit is népszerűsíteni. Ezt az élményt szeretném újjáéleszteni és egy nagy buli keretein belül megmutatni, hogy ezek az egykor kezdő zenészek hova jutottak. A program újszerűsége talán abban mutatkozna meg lejobban, hogy visszautalna a majdnem egy évtizeddel ezelőtti időkre és megmutatná, hogy a kemény munkával töltött évek micsoda eredményt hozhatnak az élet bármely területén, akár a zeneiparban is. Székesfehérváron először a mi szervezésünkben játszottak például a Blahalouisiana, Cloud 9+,Bohemian Betyars formációk is. Az este folyamán a régen jól bevált rendszer szerint 3 fellépő lesz:

17:30 kapunyitás

18:00 The Apes

19:30 Cat In a Hat

21:00 Mörk