Idén több mint 400 résztvevő 120 produkcióval nevezett a Pesovár Ferenc nevével fémjelzett versenyre, amelyet az elmúlt két évben a járvány miatt nem tudtak megrendezni. Ahogy azt a zsűri egyik tagja, Berki Lilla megjegyezte, ennyi idő alatt kicserélődött a korosztály fele, így olyan énekesek és csoportok is színpadra álltak a megmérettetésen, akiket korábban még nem láttak, hallottak. Azt is megjegyezte, a színpad és a közönség nem csak nekik jelentett most újdonságot, hiszen a korábban fellépő gyerekek is elszoktak két év alatt a szerepléstől, nekik is vissza kell szerezniük a régi rutint.

A zsűri – Juhász Katalin, Berki Lilla, Szecsődi Rita és Varró János – végül 8 kiemelt arany, 10 arany és 7 ezüst oklevelet adott ki péntek dél­előtt, valamint egy óvodás korú gyermeknek a Jövő reménysége különdíjat ítélte oda. Berki Lilla hozzátette, Fejér megye kiemelkedő bázis a népdal­éneklés és a népzene szempontjából: számos kiváló, magas minőségű műhelyben folyik oktatás, sok a tehetséges gyerek, ami a Pesovár-versenyen ezúttal is bebizonyosodott.

A következő megyei döntőre, amelyet a felsősöknek és a középiskolásoknak rendeznek, április 8-án kerül sor szintén a Táncházban.