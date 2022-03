Az Összmagyar Nemzeti Diákbajnokságnak ezúttal a bakonyi megyeszékhely, Veszprém adott otthont az ünnepi hétvégén. A fiatalok sakkban, asztaliteniszben, birkózásban és kézilabdában mérték össze tudásukat. Kű Lajos, a 2003-ban életre hívott eseménysorozat szervezője, az Aranycsapat Alapítvány elnöke az idei rendezvényhez elnyerte Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek pártfogását, aki megáldotta a résztvevőket, sőt, 78 évesen rövid időre maga is asztalitenisz ütőt vett a kezébe.

– Az elmúlt időszakban több nehézségünk akadt, de úgy döntöttünk, mindegy miként, de megcsináljuk! – szögezte le Kű Lajos, aki törekvéseihez rangos művészek, közöttük elsősorban a pázmándi Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekes, zeneszerző támogató barátságát is élvezi. – A legfontosabb, hogy erősítsük a nemzeti együvé tartozás érzését, egy ilyen eseménynek ugyanis jelentős összetartó ereje van. Mindemellett tehetségkutató programként is jelen vagyunk, több, a későbbiekben sikeres sportoló feltűnt már rendezvényeinken. Büszke vagyok arra, hogy kétszáznál többen fogadták el a meghívásunkat a királynők városába, az anyaország fiataljai mellett eljöttek hozzánk a Felvidékről, a Délvidékről és Erdélyből is.

A pázmándi Tolcsvay Béla Kossuth-díjas zeneszerző, énekes állandó résztvevője az Aranycsapat Alapítvány rendezvényeinek

Forrás: PESTHY MARTON / Aranycsapat Alapítvány

A mérkőzések után Bobory Zoltán költő, a székesfehérvári Vörösmarty Társaság elnöke volt a házigazdája az irodalmi vetélkedőnek, a helsinki olimpiáról szóló kérdéseket pedig a labdarúgó legenda, Kű Lajos tette fel. Aki örömmel számolt be arról, hogy megérkezett az Aranycsapat Alapítványhoz az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása, így semmi akadálya annak, hogy elkezdhessék a munkát a székesfehérvári Olimpiai Parkban. Eltökélt célja, hogy még tavasszal felavassák Melocco Miklós Corvin-lánccal és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas szobrászművész alkotását, amely minden idők legsikeresebb magyar olimpiai szereplésének állít a remények szerint örök emléket. Kű Lajos a megvalósítás időben közeli részleteibe is beavatott.

– Az első lépés az, hogy meg kell szabadítani a területet a gyökerektől, majd az emlékmű helyét fél méterrel meg kell emelni, hogy az magasabban legyen a környezeténél. Mindent a lehető legjobb minőségben szeretnénk elkészíteni, most már minden engedély és terv a rendelkezésünkre áll, és villámgyorsan dolgozunk. Most, vagy soha!