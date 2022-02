Az ötlet Ampli Ferencné, ­Ilike nevéhez köthető, akinek régi vágya a községben egy írói pályázat meghirdetése. – Nem szerettem volna mindjárt versenyt indítani, az irodalmi sorozat célja inkább az lenne, hogy a jelentkezők az írás kedvéért, kellemes időtöltésként alkossanak és adják közre egy-egy téma kapcsán gondolataikat, érzéseiket, véleményüket. Írhatnak verset, alkothatnak bármilyen műfajú prózai szöveget – mondta az ötletgazda. És hogy mi a feladat? Minden hónapban lesz egy előre megadott téma, amiről írni kell, de lehetőség van arra is, hogy szabadon választott témában adják be munkájukat a játék résztvevői, akár minden hónapban. A pályázathoz bármikor lehet csatlakozni, nem muszáj az elejétől és minden hónapban részt venni benne!

A legfeljebb 5 oldal hosszúságú írásokat – ha kézzel készülnek – az iskolában lehet leadni, minden negyedév utolsó hetében, de elektronikusan is beküldhetők. A pályázat mellett tüntessék fel a nevüket és elérhetőségüket (cím vagy e-mail-cím és telefonszám)! Ha nem szeretnék, hogy nevük nyilvánosságra kerüljön, név helyett jeligét is megadhatnak. Azt is jelezzék, hozzájárulnak-e, hogy a művet megjelentessék, vagy rendezvényeken felolvashassák! Merthogy irodalmi találkozókat, délutánokat is szeretnének tartani.

– Terveink között szerepel, hogy félévenként Irodalmi találka címmel rendezünk olyan délutánokat is, amelyre minden pályázót meghívunk. Az első ilyen eseményt a Hírlap tavaly elhunyt újságírójának, B. Kiss Lászlónak az emlékére rendezzük, aki szintén Iszkaszentgyörgyön élt. Ezen a találkozón szeretnénk verseiből, Márton-történeteiből, esetleg egyéb munkáiból is felolvasni – tette hozzá Ampliné Ilike, aki felhívta a figyelmet, hogy a faluban már elkezdték terjeszteni az irodalmi játék részleteit tartalmazó szórólapokat.

Ugyancsak Ampliné ötletére indul fotóklub a településen, amelynek vezetésére szintén egy korábbi hírlapos munkatársat, Molnár Artúr fotóst kérték fel. Az alakuló megbeszélésre február 26-án, szombaton 10 órakor kerül sor az IKSZT épületében. A klubba fiatalokat, időseket egyaránt várnak, és az első alkalommal azt is megbeszélik, milyen gyakran találkozzanak, s hogy a telefonnal vagy a hagyományos fényképezőgéppel történő fotózás részleteibe szeretnének belemélyedni a szakember segítségével a jelentkezők.