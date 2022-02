A Velencei-tónál élő L. Simon László munkásságáról szóló köteteket mutatnak be február 17-én Székesfehérváron, a Hiemer-házban. A Vörösmarty Társaság és a Magyar Írószövetség szervezte, 17 órakor kezdődő alkalomra várnak minden irodalomkedvelőt. Kelemen Erzsébet szerző-szerkesztő: A szavak ereje – L. Simon László alkotói munkásságáról szóló kötetét és Huszonöt év – L. Simon László műveiről című, most megjelent könyveket ismerhetik meg az érdeklődők. A házigazda Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke lesz. A rendezvény – melyen Kelemen Erzsébet és L. Simon László is dedikál – az aktuális járványügyi előírásoknak megfelelően látogatható.