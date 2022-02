A fiatalok irodalmi klubdélutánján hangulatoldásként Bokros János költő két megzenésített versét hallhattuk Horváth Irma előadásában. Bokros Judit, a rendezvény egyik házigazdája bevezetőjében arról beszélt, hogy a klubot azért hozták létre, hogy az irodalom iránt érdeklődő fiataloknak segítséget nyújtsanak. A Vörösmarty Társaság ezzel azt szeretné elérni, hogy írásaikat a fiatalok ne csak az íróasztalfióknak szánják, hanem kortársaik előtt is mutassák meg, azokat megvitassák és akár témákat is javasoljanak egymásnak. A klub is értük jött létre, hogy megmutassák: érdemes írni, mert ezzel másokat is inspirálnak, és ez oda-vissza hat mindenkire.

A Vörösmarty Társaság 19. századig visszanyúló történetéről emlékezett meg P. Maklári Éva alelnök. A történelem olykor közbeszólt a társaság működésének folytonosságába, de az mindig újraszerveződött. Mint említette, a költészet színtiszta érzelem, bármiről is írjanak a fiatalok, legyen az szerelem, fájdalom vagy akár a természet.

Horváth Irma zenés előadása után a diákok meséltek arról, milyen más világot tárt eléjük az írás. Sokan az érzelmeik kifejezésére használják költeményeiket, így szeretnének hatással lenni az emberekre. Akad olyan fiatal, aki már hétéves kora óta ír prózai műveket, de az irodalomnak mindenki kivétel nélkül szerelmese. A délután Horváth Irma Kristály ízű szerelem című megzenésített versével ért véget. A Vörösmarty Kuckó február végétől havi rendszerességgel várja majd az irodalmat szerető fiatalokat és mint mondják, a fióknak írt versek a legőszintébbek.