– Ahogy a városszerte ismerjük, Szűcs Erzsi. Székesfehérvár kulturális művészeti életének kiemelkedő egyénisége. Szenvedélyesen küzd a jó ügyekért, fejlett kritikai érzékkel és jó ízléssel rendelkezik, emellett elhivatott, felkészült és rátermett egyéniség. A Városi Képtárat az 1990-es évek közepe óta rövid megszakításokkal vezette, az ő nevéhez fűződik a Deák Gyűjtemény országos hírűvé tétele. A Szent István Király Múzeummal történt 2016-os összeolvadással az intézmény önállósága megszűnt ugyan, de Szűcs Erzsi szakmaiságával azóta is óvja, gondozza a létrehozott értékeket. Kiemelkedő szakmai tevékenységének köszönhetően a jelenlegi formájában az 1994 óta látott gyűjteményt hazánk jegyzett képtárai között tartják számon, ahol az állandó kiállítások mellett, számos, jelentős tárlatot is szerveztek az elmúlt évtizedekben. Szűcs Erzsébet a gyűjtemény ápolásáért, gondozásáért 2016-ban Deák Dénes Díjat kapott. Szakmai tevékenységét számos új kezdeményezés elindítása is fémjelzi városunkban. Az ő irányításával működik a Pelikán Galéria, és ő a szíve-lelke az 1992-ben megalakult Székesfehérvári Művészeti Társaságnak. Az ő nevéhez fűződik a Kortárs Művészeti Fesztivál és a jellegzetes utcai zászló kezdeményezés. Kiemelkedő szakmai munkássága által meghatározó szerepet tölt be Székesfehérvár kulturális életében – hangzott el méltatásában.

Szűcs Erzsébet a díjat Cser-Palkovics András polgármestertől vehette át a város magyar kultúra napi gálaműsora előtt, a Vörösmarty Színházban.