A Dalkotás elnevezés is az ő fejéből pattant ki, viszont ahhoz, hogy az ötletből működő program váljon, kellett Právetzné Róth Hajnalka is, aki azon dolgozik, hogy a csákberényi Gróf Merán Fülöp Erdészeti és Vadászati Múzeumot valódi élettel töltsék meg. Ennek jegyében indult el tavaly ősszel a Merán Kultudvar, és így született meg a Dalkotás is, amelyre másodszor került sor szombaton a múzeumban.

A havonta egyszer tartott alkalmakhoz bárki bármikor csatlakozhat, mivel nem egymásra épülő, meghatározott alkalommal futó sorozatról van szó, inkább különálló alkotói délelőttökről. A program elején Horváth Irma gitárral kísért éneke „hangolja be” a társaságot, amely egyben inpsirációt is adhat a résztvevőknek, akikben a zenét – népdaloktól megzenésített verseken át a közismertebb dalokig – hallgatva megszülethet a papírra vetendő alkotás. Szombaton akvarell­képeket készítettek a résztvevők, akik között voltak fiatalok és idősebbek is, de Horváth Irma már azt is elárulta, legközelebb a mandalarajzolás alapjait szeretnék megmutatni. Právetzné Róth Hajnalka is árult el a tervekből, igaz, ez már a tavaszra vonatkozott: ha megérkezik a jó idő, gyerekeknek is szeretnének hasonló, csak kültéri foglalkozásokat tartani, ahol biztosított számukra a jó levegő és a szabad mozgás.

Vannak persze további elképzelések is, ám a vírushelyzet sok mindent meghatároz. A január végére tervezett, oboa kiskoncerttel kísért könyvbemutatót sajnos el kellett halasztani, de márciustól szeretnének útjára indítani egy múzeumhoz, természethez és az élővilághoz kötődő előadás-sorozatot.