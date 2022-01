Ezt vallja a Martonvásári Kulturális Egyesület elnöke, Tóth Andrásné Márti is, akinek különleges élményben lehetett része a napokban. Ahogy a gyerekek hívják, „Márti néni” egy este erejéig mesekönyvre cserélte munkaeszközeit – tollát és laptopját –, hogy Benedek Elek és Csukás István meséivel mosolyt csaljon a lurkók arcára. Mint mondta, boldogan vállalta el a felkérést, hiszen a célja, a város kulturális személyeivel együtt, hogy már pici korban megszerettessék az olvasást, a könyvtárba járást a fiatalokkal. – Nem is gondoltuk volna, hogy ennyien eljönnek! Még jó, hogy elég meleg kakaóval és kuglóffal készültünk – tette hozzá viccesen. – Legnagyobb csodálatunkra, a járvány ellenére, 20-25 apróság, illetve alsós korú diák, valamint több mint 20 felnőtt vett részt a mókával, kacagással és játékos feladatokkal is tűzdelt eseményen. Fontosnak éreztem, hogy a gyerekek interaktív formában találkozzanak Benedek Elek Sárkány Rózsa, és Csukás István A kelekótya kiskakas történetével – mondta lapunknak a meseolvasó szerepébe bújt Tóth Andrásné Márti, aki hozzátette, ez nem egyszeri alkalom volt. – A szervezővel, a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretén belül működő kulturális iroda igazgatójával, Bocsi Andreával közösen azért dolgozunk, hogy havi rendszerességgel – más és más felolvasóval – hasonló esemény alkalmával is fogadni tudjuk a gyerekeket és szüleiket. Úgy érzem, elértük célunkat: mindenki jól érezte magát, sőt akadt olyan is, aki az esemény után a könyvtárba is beiratkozott! – zárta lelkesen gondolatait.