S valóban, a szereplés után a fellépők arcán rajzolódó legelső félmosoly, no, az mindennél többet ér! Ráadás, ha a zsűri is ad egy csillagot. A magyar kultúra napja minden nap, amikor ezek a fiúk és lányok énekelnek, muzsikálnak, amikor felkészítő tanáruk felkutatja számukra a leginkább testhezálló népdalt, amikor édesanyjuk felvarrja az utolsó gombot is fellépő viseletükre. Témájában is gazdagok voltak az elhangzott dalok, egy nótában – s ez itt dehogy szinonima, hanem műfaj – egy fiatalember egy csapodár „ringyóról” énekelt szókimondón. Hogy tapasztalatból szólt-e a nóta, erre nincs adat. Ha nem, akkor majd egyszer… No, de ne szaladjunk ennyire előre!

Pausch Kamilla is a továbbjutott diákok közöttForrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Egy tanévnyi szünet után újra itt van a Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdal­éneklési és Népzenei Verseny. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ és a Fe­jér Megyei Népzenei Műhely Egyesület a szervezői. A megyeszékhelyen, a Malom utcai Táncházban január 21-én zajlott le az első területi válogató. A nevezett harminc produkcióból csupán kilenc – egy csapat, egy páros, hét szólista – jelent meg. Vélhetően a pandémia miatti betegség, karantén, elővigyázatosság miatt. Major Lászlóné Kati szervező elmondta, hogy a most hiányzók a következő válogatók valamelyikén kapnak új lehetőséget. Februárban Tordason, Bicskén, Dunaújvárosban, Abán folytatódik a Pesovár-verseny, majd visszatér újra Székesfehérvárra.

A Pákozdi pacsirták is meghívást kaptak a döntőre Forrás: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A most szereplő énekesek közül a Pákozdi pacsirták (Nemeskócsag-iskola), Pacskó Adrienn (Móri Pászti Miklós AMI) és Szentes Blanka Zsófia (Rákóczi-iskola, Fehérvár), a hangszeresek közül pedig két furulyás, Pausch Kamilla, illetve Tóth Andor (mindketten a fehérvári Hermann zeneművészeti iskola diákjai) kaptak meghívást a megyei döntőre. Németh István népzenegyűjtő, Varró János népzenész és Berki Lilla népdalénekes alkották a zsűrit.