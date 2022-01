Vándorkiállítás 51 perce

Gyermekversek örök kérdésekről a bicskei irodalmi múzeumban

Akár belebújhattak a versekbe a gyerekek, azaz a nagy tablólapok közé. Bújócska is, olvasás is, játék is. A Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítását ötszáz kisiskolás láthatta a Fiatalok Házában.

A Fiatalok Házában fogadták egy héten át az alsó tagozatos gyerekeket Forrás: Takács József

A Fiatalok Házában fogadták egy héten át az alsó tagozatos gyerekeket, nem volt hátrány a versszeretet! A vándorkiállítás a gazdag magyar gyermekirodalom legfrissebb vonulatából, az ezredforduló óta született, formailag, tematikailag megújult versterméséből választott, mondta el Szilágyi Judit, a kiállítás kurátora. Azért vándorkiállítás, mert már bejárták az országot ezek a tablók, s eljutottak Kolozsvárra is a térbeli költemények. Printelt fából és színes plexilapokból alakították ki az installációs elemeket, s ezek mindegyike tartalmaz olyan interaktív, ám nem digitális megoldásokat, amelyek szórakoztató játékok és különleges olvasásélményt adó felületek. Ez a nemzedék beleszületett a digitális világba, mégis láthatóan remekül szórakoztak a hagyományos módon tálalt, tehát konkrétan olvasandó versekbe, akár egy nagy könyvet bújnának. A tematikusan csoportosított versek a korosztályt foglalkoztató kérdéseket járják körül. Ki vagyok én? Hol a helyem a családban, az iskolában? Milyennek látom a környező világot? Miért szeretem az állatokat? – persze néhol az abszurd műfajába kalauzolva a kis olvasókat. A mese sem valóság, de mennyi igazságot tartalmaz! A mai költők kalandra invitálják a mai gyerekeket, csakúgy mint az elődök, de a világ változik, s követik a költői megfogalmazások. Persze nem felejtjük a régieket sem, időtálló értékek bírják az évszázadok hullámverését. Az itt olvasható kortárs költők verseinek többsége vélhetőleg gyorsan kihull az értékrostán, mások valóban elgondolkodtatók, korrajzok egyben, s viccesek. Most esélyt kaptak a megismerésre ilyen játékos formában. Békés Márta, Kollár Árpád, Varró Dániel, Oravecz Imre, Mátay Kata, Kiss Ottó, Lackfi János, Mosonyi Aliz és a többiek – hát, ízlések és pofonok. Petőfi Sándor Anyám tyúkja örök, kiállta az idők próbáját, Lackfi János Apám kakasa vajon kibírja-e, mert most sokan szeretik sajátos humorát, a költő a versmondóversenyek sztárja. László Noémi: Mi magyarok vagyunk című verse mindenképpen szíven ütő annak, aki érti. Egy versért is érdemes többet elolvasni s szívvel válogatni. A felnőttek sem hiába kísérték el a gyerekeket a vándorkiállításra.

