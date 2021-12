Varga Nadin jelenleg a Virtuózok komolyzenei műsorban a közönségdíjra esélyesek között szerepel, de eddig hosszú út vezetett. Amikor arról kérdeztem, mikor és hogyan került be az életébe a zene, több mint tíz évet ugrott vissza az időben, ami fiatal korára tekintettel, mondhatni, eléggé meglepő.

– Kiskoromban, körülbelül háromévesen néztem egy rajzfilmet, a Kistücsök és barátait. Abban a tücsök hegedült, és ott tetszett meg nekem is ez a hangszer – mesélte Nadin. Elmondása szerint ez után egy éven keresztül szinte minden nap elmondta szüleinek, hogy szeretne hegedülni, akik végül beíratták a mohácsi zeneiskolába. Nadin Mohácson Szőnyi Annától kezdett órákat venni, de tanítója aztán Székesfehérvárra költözött. Azt, hogy szülei mennyire támogatták és támogatják lányuk zenei pályafutását mi sem mutatja jobban, mint hogy a családot összecsomagolva ők is Fehérvárra költöztek a tanárnő után. A számításaikat végül nem úgy találták meg a városban, ahogy szerették volna, így Geresdlakra költöztek.

Nadin elmondása szerint viszont már akkor is nagyon tetszett neki a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, így ezt választotta középiskolai tanulmányainak helyszínéül. Bár a hegedűvel kezdte meg zenei útját, nem elégedett meg ennyivel.

– A hegedűvel kezdtem, aztán szinte egyből jött a zongora. Azt viszont csak azért kezdtem, mert tudtam, hogy a konzervatóriumban kötelező lesz, és úgy gondoltam, könnyebb lesz, ha előbb elkezdem – mesélte Varga Nadin.

Mindössze hatéves volt, amikor a hegedű mellett már zongorázni is tanult, utóbbival kapcsolatban viszont egy hosszabb szünet alakult ki, és általános iskola hatodik osztályában kezdett újra foglalkozni vele.

– Akkor abbahagytam a hegedűt, mert rájöttem, hogy a zongora jobban tetszik. Tavaly pedig elkezdtem ütőhangszereken is játszani – sorolta Nadin a hangszereket. A kisebb versenyek és a különböző zenei találkozók már kicsi korától kezdve jelen voltak az életében, de mint mondja, szerinte azok annyira nem is számítanak versenynek.

– Az első nagyobb versenyem Kaposváron volt a Rév Lívia Dél-Dunántúli Regionális Zongoraverseny, ahol rögtön nyertem, amire egyáltalán nem számítottunk. Utána volt a Szokolay Inspirat zeneszerzőverseny, oda is beadtunk egy darabot, és azt is megnyertem, pedig arra sem számítottunk – mondta a versenyekkel kapcsolatban Varga Nadin. Ez után a megmérettetés után komolyabban is elkezdett foglalkozni a zeneszerzéssel, aminek egyik eredménye, hogy tavaly és idén is benevezett egy amerikai versenyre. Mint mondta, minden esetben kap szakmai értékelést, ami különösen tanulságos, hiszen ezeken a megmérettetéseken elismert művészek értékelnek.

– Abban a tekintetben könnyebb, hogy nem kell kiutaznom, de az előadói verseny összességében nehezebb. A zeneszerzésnél ez annyira nem fontos, de azért ott is jobb lenne, ha személyesen tudnám előadni – foglalta össze Nadin amikor azt kérdeztem, mennyiben nehezíti meg a feladatát az, hogy online kell részt venni ezeken a versenyeken. A felvételeket, amelyeket beküldenek ilyenkor, az iskolában szokták felvenni, amihez az eszközöket az intézmény biztosítja, a felkészítést Nadin tanárai végzik, de mint mondja, főleg édesapjától kap nagy segítséget. Szülei sosem erőltették zenei pályafutását, de mindig nagy támogatást kapott tőlük.

Sokszor Nadin édesapja találja meg a különböző versenylehetőségeket, de természetesen egyikre sem küld el úgy videót, hogy ne kérdezné meg erről a fiatal tehetséget. Nadin idén a Virtuózok című televíziós komolyzenei műsorban is megmutatta tehetségét, ahol most a közönségdíj esélyesei között szerepel. Bár az ez irányú szavazás már néhány nappal ezelőtt lezárult, egyelőre még Nadin és a versenyzőtársai sem tudják, hogy ki, mikor és milyen körülmények között kapja meg az elismerést.

– Először egy online felvételt kellett beküldeni, aztán akik onnan továbbjutottak, azokat behívták a stúdióba – mesélte a fiatal tehetség a műsorral kapcsolatban. Egyébként Nadin előadása és a zsűritől kapott értékelése is visszanézhető a műsor internetes felületén.

A bírák véleményformálásával kapcsolatban Nadin így fogalmazott:

– Nagyon jólesett, hogy ilyen rangos zsűritől ilyen kedves szavakat kaptam. Adott egy jó nagy adag önbizalmat.

A jövőre nézve is komoly terveket készített a jelenleg még csak 11. osztályos tanuló.

– Van ötödév is az iskolában, ott még nem tudom, hogy szeretnék-e maradni. Nem tudok angolul, és ez nem túl előnyös, mivel gondolkozom külföldben is, például Anglia vagy Amerika. Film- és alkalmazott zeneszerzéssel szeretnék majd foglalkozni, és annak a központja Amerikában van. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen viszont van alkalmazott zeneszerzés, ahol tanítanak klasszikust is. Ez tetszene, és aztán majd később kimenni külföldre – sorolta a nagyszabású terveket Nadin, amelyek az eddig felsorakoztatott eredmények fényében talán nem is tűnnek elérhetetlennek.

Varga Nadin idén a Virtuózok című televíziós komolyzenei műsorban is megmérettette magát

Fotó: Fehér Gábor