Készül szőke, barna, sőt hófehér szárnyú égi tünemény is. Virág makramé alkotásaiban ősi szimbólumok köszönnek vissza, ösztönösen üzenve alkotójuk lelkéről. Egész kicsi korától kezdve alkot a fehérvári Kiss Andrea Virág, s noha volt némi kihagyás e téren az életében, sosem szakadt el a kreativitástól. Ma már fiatal édesanyaként a makramézás számára a fő kikapcsolódási lehetőség, de alkotásaiból látszik: hobbinál sokkal többről van szó…

– Számos indíttatás ért az életben az alkotásra, az óvónénim, a mamám és anyukám is mindig alkotott, tőlük ragadt rám a kreatívkodás szeretete – emlékezik vissza a kezdetekre Virág.

– Tizenkét éves lehettem, amikor az első makramé karkötőket készítettem a barátnőimnek, akkor még könyvekből tanultam a technikát. Sokat rajzoltam, festettem, képeimet már 14 éves koromban kiállították, aztán valahogy elsodort az élet a mindennapos alkotástól és nemzetközi kapcsolatok szakon diplomáztam – meséli Virág, aki ezután Angliába költözött, ahol 5 év alkotói szünet után újra elkezdett kreatívkodni: ékszereket készített különböző technikákkal, rajzait pedig vászon táskákra és pólókra nyomtatták. Nagy sikerük volt, mondja. Virág 2018 elején költözött haza és hobbiként folytatta az alkotást. Saját munkáival ajándékozta meg mindig a szeretteit.

Kisfiával volt várandós, amikor „rátört” a fészekrakási ösztön és elkezdte dekorálni a lakást. Benedek születése után pedig már a makramézás lett a pihentető foglalatossága. – Először szívecskéket készítettem pólófonálból, szerette a baba, hogy lehet rángatni, húzkodni, bekapni. Ezért gondoltam, hogy semmi olyat nem készítek, ami káros lehet az egészségre. A makramé technikája ebben segítségemre volt, ugyanis kis ügyeskedéssel ki lehet hagyni a műveletből a ragasztót is – mégpedig úgy, hogy hurokcsomót teszek a munka végére. Pedig sokan használnak hozzá, vagy műanyagot raknak bele. Én a műanyag szemek helyett például hímzett szemeket használok. Vannak tehát trükkök, csak kicsit jobban át kell gondolni. Nagyon élvezem az alkotást, és mivel már minden körülöttem élő baba és család, barát el lett látva velük, szerettem volna, ha egy tágabb közönség is megismeri a munkáimat. Nagyon szeretek kérésre készíteni, de az ötleteim is határtalanok.

Virág természetes anyagokat használ még a fonal tekintetében is: nem vásárol poliészter fonalakat, maximum újrahasznosítja. S még a levágott pici darab anyagokat is felhasználja. Az általa használt pólófonalak is újrahasznosítottak. – Ezeket a fonalakat a pamutgyárak lehullott maradékaiból állítják össze, ezért vannak benne itt-ott csomók. Fát szintén használok, de a fagolyók például kezeletlenek. Az ökológiai lábnyom csökkentése érdekében pedig próbálok mindent Magyarországról rendelni.