Kárbin Ákos is előadást tartott az Erzsébet téri Művelődési házban. Harmadik alkalommal állt a közönség elé a kutató történész, és ezegyszer nem a politikusról és nem is a közgazdasági szakemberről beszélt, hanem Wekerléről, mint magánemberről. Az előadás során az is kiderült, hogy a Móron született politikus kiváló sportoló volt, aki nem csak evezett és úszott, de vívott is. Ennek kapcsán napvilágot látott róla olyan történet is, hogy már elkerülte az ötvenet, amikor még párbajozott is egy sértés kapcsán. A történet szerint a párbaj során komoly sérülés nem esett és kiegyeztek egy döntetlenben.