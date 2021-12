Nagy Dániel így beszélt első közös tárlatukról: az acél mellett bronz, illetve öntöttvas szobrok is vannak, ezek nagyjából az elmúlt két-három évben születtek. Címként végül Weöres Sándor A teljesség felé című könyvéből választottak egy részletet. Magáról az anyagról, a vasról azt gondolják, hogy annak a vöröses a természetes színe, ezért nem festik különösebben. Hagyják, hogy kikezdje a rozsda. Ezt pedig például úgy is elérhetik, hogy vízbe helyezik a szobrokat – ám a vizes munkákat más is inspirálta. Ezek a tárlaton a Vigh Tamás-díjas Andor művei, aki elmesélte: mostanában jött ez a téma, ami szimbolikusan a természethez való kötődést fejezi ki. Aztán vannak munkák, amelyek vékony lángpálcákból készültek, egyenként összehegesztve: ilyenkor az alkotó hagyja, hogy a hő „tekerje” őket formára. Ezek akár a nádra is emlékeztethetik a nézőt.